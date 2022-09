Inaugurato nuovo reparto di neuropsicomotricità per bambini al Don Gnocchi di Roma

È stato inaugurato oggi, mercoledì 21 settembre un nuovo reparto per servizi di neuropsicomotricità presso il Centro Don Gnocchi S. Maria della Pace di Roma, punto di riferimento per famiglie che hanno un bambino con disabilità e per le scuole del territorio per via del suo supporto per l'integrazione e valorizzazione dell'apprendimento.

Il nuovo reparto

Il nuovo reparto di Neuropsicomotricità dell’età evolutiva (NPI), di cui è responsabile Laura Iuvone neuropsichiatra infantile, riunisce tutti i servizi pediatrici in un unico edificio immerso nel verde, dotato di ambienti rinnovati e a misura di bambino. Ai servizi più tradizionali di neuropsicomotricità, logopedia e psicomotricità si affiancano attività innovative, come “Le.Pre. Leggimi Presto, Leggimi Con”, progetto finalizzato alla promozione dell’esposizione alla lettura ad alta voce sin dalla nascita, con una particolare attenzione alle situazioni di rischio neuroevolutivo e con percorsi personalizzati rivolti anche a bambini con sordità.

I numeri

Ogni anno il servizio di NPI della Fondazione a Roma segue in maniera continuativaquasi 300 bambini con gravi disabilità, di questi il 75% di età tra 0 e 6 anni. Nel reparto lavorano 33 operatoritra medici specialisti in neuropsichiatria infantile e un consulente ortopedico, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, tra cui un’osteopata, logopedisti, terapisti specializzati in trattamenti cognitivi, psicologi dell’età evolutiva e un tecnico EEG. Le patologie più frequentemente trattate si riferiscono ai disturbi del neurosviluppo tra cui lo spettro autistico, molto difficile da diagnosticare nei bambini più piccoli. Per il resto, sono trattati disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, paralisi cerebrali infantili, disabilità intellettive, gravi disturbi della comunicazione, disturbi sensoriali e in particolare ipoacusia.

I servizi

Di seguito i servizi forniti del reparto di Neuropsicomotricità infantile del Centro Don Gnocchi: