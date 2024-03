Così rinasce il mercato di Ponte Milvio: "Non sarà un localificio, spazio a street food e artigiani alimentari"

La riqualificazione degli spazi affinché siano maggiormente decorosi e funzionali; la riapertura di box chiusi e abbandonati da anni con un’offerta enogastronomica di qualità e alternativa a quella del piazzale della movida; la realizzazione di eventi culturali e di intrattenimento nel nuovo spazio polifunzionale. È così che il mercato di Ponte Milvio cerca il proprio rilancio. Per uscire dalla “gabbia” della struttura di via Riano e tornare a respirare dopo gli anni difficili della pandemia.

La riapertura dei box chiusi

Si ripartirà subito dalla riapertura (prevista in estate) dei 18 box chiusi, quasi un quarto del totale. Nove di questi potranno fare anche somministrazione “e questo servirà perché il mercato sia più frequentato e viva più a lungo rispetto agli orari canonici” ha spiegato l’assessore al Commercio del Municipio XV, Tommaso Martelli. L’avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi, dopo un lungo lavoro di censimento su decadenze e locali serrati, è già online. “Sceglieremo progetti di qualità, in grado di portare all’interno del mercato storia e particolarità. In questa fase abbiamo bisogno di realtà che vogliano investire in una zona che è pur sempre quella di Ponte Milvio. Mi riferisco a street food e artigiani alimentari d'eccellenza” ha proseguito l’assessore. “Sicuramente non pensiamo ad un localificio ma a qualcosa che differenzi l’offerta da quella della piazza, rivolta ad un target diverso rispetto a quello della movida” ha aggiunto il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

La nuova food court del mercato

Inoltre, con la vittoria del bando della Regione Lazio che prevede il finanziamento di 100mila euro per la riqualificazione di aree mercatali, di cui il Quindicesimo è risultata l’unico municipio vincitore, saranno avviati importanti lavori di riqualificazione. Dall’illuminazione interna del mercato al rinnovo della segnaletica. Sarà inoltre realizzata una domus ecologica per il corretto conferimento dei rifiuti e allestita una “food court” con tavoli, ombrelloni e sedute, per permettere ai clienti del mercato di consumare sul posto il cibo acquistato. Una vera e propria “piazzetta” tra i banchi.

Lo spazio polifunzionale

In via Riano, dopo anni di attesa, rinvii e progetti rivisti si sono infine conclusi i lavori del nuovo spazio polifunzionale: una sala vetrata nel cuore del mercato per la quale sarà pubblicata a breve una manifestazione di interesse per recepire un progetto di qualità che valorizzi gli aspetti educativi, sociali, formativi e permetta allo spazio di restare aperto valorizzando il concetto di luogo come punto di incontro e di aggregazione del territorio.

Il rilancio del mercato di Ponte Milvio

“Un luogo di aggregazione di ampio respiro che possa rilanciare un’area, quella del mercato di Ponte Milvio, a cui tutti siamo molto legati” ha detto la presidente della commissione commercio e cultura del municipio XV, Laura Gigli. “Vogliamo che il mercato diventi un polo civico, un punto di comunità”.

Il mercato di Ponte Milvio, tra nuovo volto e aspettative di rilancio. “Un progetto fondato su tre assi principali sul quale abbiamo lavorato in modo condiviso e collettivo, con gli uffici e con gli operatori. Una strategia mirata per il rilancio di questo importante presidio sociale e commerciale del nostro territorio. Un punto di riferimento per interi quartieri” hanno sottolineato Torquati e Martelli.

“Iniziative come queste mirano a portare nuova linfa vitale ai mercati rionali, ancora indeboliti dalla crisi post-pandemica e dall’aumento delle materie prime. La sostenibilità, la promozione del cibo sano a km0 e la rigenerazione dei nostri mercati sono infatti per la nostra amministrazione fondamentali, al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Valorizzare questi luoghi - ha aggiunto l’assessora al Commercio di Roma Capitale, Monica Lucarelli - è sinergico sia per l'economia, che per il tessuto sociale e culturale, costituendo luoghi di aggregazione preziosi per il territorio. Per questo auspico una grande partecipazione al bando, per dare un nuovo slancio a queste piazze di incontro fondamentali per i quartieri”.