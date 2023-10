Lavori al mercato di Ponte Milvio. Il rilancio passa dalla piazza “sociale”

Cantiere in corso al mercato di Ponte Milvio. Dopo lunga attesa, gare deserte, rinunce e modifiche al progetto sono partiti i lavori che dovranno dare al complesso un nuovo volto contribuendo al rilancio di quel mercato rionale che da tempo, chiuso tra le mura rosse di via Riano, fatica a decollare.

Il progetto per il rilancio del mercato

Il progetto promosso anni fa dagli stessi operatori prevede l’eliminazione dei quattro box che sorgono nella piazzetta centrale del mercato e la realizzazione di un padiglione polifunzionale da adattare per eventi e conferenze. Una sorta di piazza sociale: tavolini e sedie dove consumare cibi e bevande delle attività di somministrazione di via Riano, oppure platea per eventi enogastronomici, incontri, letture e concerti. La vecchia amministrazione del M5s, che aveva dato avvio al progetto, pensava di vederlo realizzato “entro il 2o2o” ma il tutto si è arenato e i lavori sono partiti solo nei giorni scorsi.

“Abbiamo recuperato i fondi necessari e fatto ripartire una gara che per due anni è andata deserta. Abbiamo modificato il progetto perché fosse più appetibile e dunque ora siamo pronti alla rinascita del mercato” ha spiegatoa RomaToday il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

La "piazza" sociale a Ponte Milvio

“È stato un lavoro enorme ma siamo riusciti a portare a casa il risultato nonostante l’aumento generale dei prezzi che di certo non ha aiutato” sottolinea anche l’assessore al Commercio, Tommaso Martelli. “In quello spazio centrale immaginiamo una sala da allestire con funzioni educative, formative e sociali. Qualcosa che ovviamente sia lontano dal commerciale e dalla somministrazione di cibo e bevande. Potrà essere una sala lettura, un luogo dove scambiarsi libri o presentarli, una ludoteca. Insomma un punto di incontro per il quartiere, per l’intera comunità. Sceglieremo il progetto migliore, l’idea più interessante. Lo scopo - ha aggiunto l’assessore - è quello di rilanciare un mercato in grande difficoltà e contribuire a portare un’offerta culturale e di intrattenimento di qualità a Ponte Milvio che, evidentemente, non è solo movida”.

La fine dei lavori è prevista entro Natale. Mentre il bando per il progetto da realizzare all’interno della piazza sociale dovrebbe essere pubblicato nei primi giorni del nuovo anno, insieme a quello per i 25 banchi del mercato che oggi sono deserti.