Ponte Milvio, somministrazione anche nel mercato. A bando 18 box chiusi da anni

Non solo locali, pub e bistrot che si affacciano sul piazzale e lungo le vie limitrofe. A Ponte Milvio anche il mercato rionale punterà alla somministrazione. Dopo anni di chiusura e abbandono il Municipio XV riapre 18 box, oltre un quarto di quelli totali. È online l’avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi, una gara dalla quale scaturirà poi la graduatoria finale degli operatori ammessi.

Box a bando e piazza sociale

Solo uno dei passi per il rilancio della struttura di via Riano. Per la riqualificazione del mercato ci sono infatti 100 mila euro ottenuti grazie alla vittoria di un bando della Regione Lazio, mentre è conclusa la realizzazione del nuovo centro polifunzionale al centro del mercato. Una sala da allestire con funzioni educative, formative e sociali.

Per dar vita alla “piazzetta sociale” il Municipio XV pubblicherà una manifestazione di interesse per un progetto di qualità in grado di valorizzare gli aspetti educativi, sociali e formativi di un nuovo punto di incontro e aggregazione del territorio.

"Così rilanciamo il mercato di Ponte Milvio"

“Sono tre gli assi su cui negli ultimi due anni come Municipio XV abbiamo lavorato per la ripartenza e il rilancio del mercato di Ponte Milvio, in sofferenza ormai da alcuni anni. Un lavoro costante, portato avanti in silenzio, che ora ci porta a sottoporre all’attenzione di tutti un pacchetto di manovre per il rilancio del mercato che potrà presto tornare punto di riferimento per tutta la zona” hanno scritto in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’assessore alle Politiche del Commercio e attività produttive, Tommaso Martelli.