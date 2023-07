Da sette anni limite a 20 km/h: al via il rifacimento delle strade sotto l'Olimpico

Cinque mesi di cantieri nella zona del Ministero degli Affari Esteri e dello Stadio Olimpico. Sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle strade in zona Farnesina: gli interventi riguardano via Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano, strade disseminate di dossi dovuti alle radici degli alberi dove negli anni passati, proprio a causa del manto stradale dissestato, è stato imposto il limite di velocità a 20 chilometri orari.

Lavori stradali in zona Farnesina

Il primo cantiere a via Boselli è stato avviato lo scorso 10 luglio e al momento sta interessando l'area tra Via Tommaso Tittoni e Piazzale della Farnesina, con la chiusura completa al traffico. Subito dopo si procederà nel tratto tra piazzale della Farnesina e via Salvatore Contarini, con riduzione di carreggiata. La conclusione è prevista per metà ottobre.

La seconda fase dei lavori a via Antonino di Sangiuliano partirà nella seconda metà di ottobre e il termine è previsto entro dicembre 2023. “Si tratta di un intervento particolarmente complesso, in passato sempre rimandato per via dell'alternanza del campionato di calcio e concerti con un grande afflusso di persone” - fanno sapere dal Municipio XV.

Cinque mesi di cantieri sotto l'Olimpico

"Una sfida che abbiamo accettato e che ha richiesto un passaggio all'interno del Tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica per cui ringraziamo la nostra Polizia Locale e i due commissariati di Ponte Milvio e Prati - commentano il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l'assessora ai Lavori Pubblici del Municipio XV, Luigia Chirizzi -

per la programmazione degli interventi. Grazie anche al nostro Ufficio Tecnico che sta seguendo da vicino i cantieri".