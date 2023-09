Nel laghetto di Tor di Quinto torna l'acqua. Salvi pesci e tartarughe

L’impianto dell’acqua è finalmente tornato in funzione. Il laghetto di Tor di Quinto sta lentamente tornando alla normalità, ad un livello che può garantire la sopravvivenza dei pesci e delle tartarughe che lo abitano.

Nel laghetto di Tor di Quinto torna l'acqua

Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, le denunce da parte dei consiglieri comunali e municipali, le dure note inviate dal Municipio XV al concessionario e all’ufficio di scopo dei Punti Verde Qualità, le pompe sono state riattivate. Il flusso è ripartito e lo specchio d’acqua artificiale che nei giorni scorsi risultava quasi del tutto prosciugato, con i pesci morti e maleodoranti sulle sponde, sta riprendo “vita”. E con esso l’intera area verde a due passi da Ponte Milvio.

Un parco che come punto verde qualità Roma Capitale ha dato in concessione a privati, la Boreale srl. In cambio della gestione dei locali, tra cui noti ristoranti e cocktail bar e un asilo nido, il concessionario ha in carico la manutenzione periodica dell’area. Compresa quella del laghetto che questa estate è sembrato a rischio sparizione.

Il Municipio XV: "Revoca concessione se continueranno inadempienze"

Tempestive le segnalazioni dei cittadini, di chi frequenta quel parco così bello nel cuore della città. Anche il Municipio XV si era mosso, prima a luglio e poi in pieno agosto. L’ultima nota diretta al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio di Roma Capitale il 5 settembre scorso. Nel documento il minisindaco, Daniele Torquati, e il suo assessore alle politiche ambientali, Marcello Ribera, sottolineavano la mancata manutenzione dell’impianto del riciclo dell’acqua e il grosso rischio corso da pesci e tartarughe nel loro habitat. Da qui il sollecito al Comune ad interessare la società concessionaria. “E’ da tempo che stiamo riscontrando un peggioramento nella manutenzione generale dell’area, del verde e del laghetto”, ha detto ai microfoni di Romatoday l’assessore Ribera. “Chiederemo al dipartimento di vigilare e se continueranno a pervenire segnalazioni si dovrà essere più duri con il concessionario valutando anche una eventuale revoca della concessione in caso di accertate inadempienze”.