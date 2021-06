Al Foro Italico apre il centro estivo rivolto a tutti i bambini

Lunedì 14 giugno ha aperto il Foro Italico Camp, il centro estivo dedicato a tutti i bambini dai 3 ai 16 anni e non solo ai figli di dipendenti di Sport e Salute.

Ad annunciarlo tramite un comunicato su Facebook è Veronica Tasciotti assessore allo Sport di Roma Capitale. Questo il post: "Aperto il #ForoItalicoCamp. Il centro estivo è dedicato a bambini dai 3 ai 16 anni ed è aperto a tutti, non solo ai figli di dipendenti di Sport e Salute. Sono previste diverse attività sportive nel corso della giornata e molteplici laboratori, come teatro, musica, giardinaggio, tutti adatti ai bambini delle diverse fasce di età. Questa mattina sono venuta per l’apertura e ho incontrato il Presidente di #sportesalute Vito Cozzoli: un’occasione importante per apprezzare ancora di più il tempio dello sport nel cuore di Roma, adesso aperto a tutti".

Il centro estivo

Nel centro sono previste diverse attività sportive e molteplici laboratori, come teatro, musica, giardinaggio, tutti adatti ai bambini di diverse età. Il tutto in sicurezza, rispettando le normative di contenimento del contaggio Covid. Infatti per questo tutto lo Staff del centro estivo, ogni mattina verrà sottoposto ad uno screening con un Operatore Sanitario preposto in luogo che darà il consenso a prendere servizio.L’accoglienza dei bambini e dei loro genitori avverrà su un percorso prestabilito, che consentirà di misurare loro la temperatura corporea, evitando allo stesso tempo assembramenti.

Le attività

Promozione dello lo sport come strumento fondamentale di crescita personale e collettiva è l’obiettivo che si pone il centro con tutte le sue attività. Fra le tante spicca l’iniziativa Gioca con il Campione” i partecipanti avranno la possibilità di interagire in maniera diretta con atleti o ex atleti di varie discipline sportive che porteranno la loro esperienza e si metteranno letteralmente “in gioco” offrendo ai ragazzi la possibilità di approfondire le loro discipline.

Quando, dove e quanto costa l’iscrizione

Il centro sito in Parco del Foro Italico, Viale dei Gladiatori 63, resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.45.

Il costo settimanale della partecipazione al Foro Italico Camp è di € 120,00 a settimana, comprensivo del buono pasto giornaliero, copertura assicurativa, assistenza sanitaria e completo da gioco.