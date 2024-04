L'eredità del derby: svastiche e offese sui muri del liceo di Ponte Milvio

Non solo gli scontri tra tifosi che nella mattina di sabato scorso per alcuni momenti hanno paralizzato l’area del lungotevere nei pressi dell’Olimpico. Il derby tra Roma e Lazio ha lasciato in eredità anche scritte ingiuriose, svastiche e croci celtiche sugli edifici della zona. In particolare sulle mura perimetrali del liceo Farnesina a via dei Robilant. Immediato l’intervento delle istituzioni con le squadre del decoro che hanno cancellato i lasciti da bombolette spray e ripulito il tutto.

Svastiche e croci celtiche

“Lo sport dovrebbe essere sempre un momento di aggregazione. Invece alcune partite di calcio come quella di sabato scorso con il derby Roma-Lazio, per colpa di persone che nulla hanno a che fare con lo sport, diventano per le amministrazioni pubbliche veri e propri momenti di pericolo, preoccupazione e lavoro. Tanto lavoro. Che non si esaurisce con il giorno della partita, ma parte giorni prima e si conclude giorni dopo” ha tuonato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. Sua la competenza sull’area più a nord dello stadio, quella verso Ponte Milvio: zona di ritrovo dei tifosi biancocelesti.

La rimozione delle scritte dal liceo Farnesina, segnalate dall’assessora alla Scuola Tatiana Marchisio e cancellate con il contributo di Città Metropolitana, hanno chiuso un week end complicato per l’intero quadrante.

Il minisindaco tuona contro gli "pseudo tifosi"

“Non posso che ringraziare chi ogni volta con il proprio lavoro contribuisce a riparare ciò che non dovrebbe proprio accadere. Colgo l'occasione per ringraziare davvero la nostra Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine, che da anni gestiscono queste giornate. Da tempo ormai, pur tifando, non riesco a godermi lo spettacolo con serenità per quello che potrebbe accadere fuori, ma è una battaglia di civiltà che non può essere persa” ha aggiunto Torquati. “Saremo sempre più determinati a non farci togliere la gioia per una vittoria o una sana ‘rosicata’ per la sconfitta. Questo non è sport. Questa non è Roma”.