Chiuso viale di Tor di Quinto: tutte le informazioni

Da mercoledì 27 fino a sabato 30 dicembre 2023 resterà chiuso al traffico viale di Tor di Quinto nel tratto di strada compreso tra via Pietro Lupi e via del Foro Italico.

Lo stop alla circolazione in entrambi i sensi di marcia, ogni giorno dalle ore 09:30 alle 16:00, è dovuto per degli interventi di potatura lungo viale di Tor di Quinto.

Il blocco riguarderà anche il trasporto pubblico soggetto a deviazioni. Nello specifico l’autobus 69 devierà su via dei Campi Sportivi, via Enrico Elia, via dell’Acqua Acetosa e Ponte Flaminio saltando le fermate numero 73949, 73948, 73954, 73955, 73969 e 73970.