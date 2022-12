Ecco l'albero di Natale di Ponte Milvio

Luci, addobbi e musica. Come da tradizione dell’8 dicembre anche a Ponte Milvio si è acceso l’albero di Natale. Un cono fatto di sole luci argentate con punta dorata. L’installazione, con tanto di doni alla base, è stata posta sui sanpietrini sotto la Torretta Valadier che la settimana prossima aprirà di nuovo, seppur parzialmente, al pubblico.

Ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale di Ponte Milvio il concerto del coro “Note controvento” che ha richiamato una nutrita platea di spettatori. “Abbiamo iniziato a Ponte Milvio e non ci fermeremo fino al 7 gennaio” - ha commentato a margine il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

A Roma nord infatti quest’anno sono previsti 15 alberi di Natale, uno per ogni quartiere dal centro alla periferia del territorio, e 15 eventi musicali che si snoderanno in ogni zona del vasto municipio. “Cerchiamo di ricucire il territorio e di far sentire tutti partecipi di una comunità” - ha ribadito il minisindaco.