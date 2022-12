Da Ponte Milvio al Borgo di Cesano: 15 alberi di Natale a Roma nord

Da Ponte Milvio al borgo di Cesano: Da Ponte Milvio a Cesano passando per Labaro, Olgiata, Grottarossa e Vigna Clara: saranno 15 gli alberi di Natale che quest’anno illumineranno le piazze di Roma nord, dai quartieri più centrali fino alle periferie estreme. Abeti e luci che faranno da sfondo a concerti ed eventi natalizi che per trenta giorni intratterranno i romani coinvolgendo comitati, associazioni e scuole.

Alberi e concerti di Natale in municipio XV

“Quest’anno a Natale illuminiamo il Municipio XV con una programmazione speciale voluta per tornare a condividere le strade e le piazze dei nostri quartieri dopo gli anni bui della pandemia. Un piano studiato nell’ottica dell’inclusione e della condivisione che non lascerà sole le periferie e i quartieri meno centrali del nostro territorio” - hanno sottolineato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessora alla Cultura, Tatiana Marchisio.

“Non solo, come avviene anche nel lavoro quotidiano e nella programmazione di tutti gli appuntamenti sul nostro territorio, anche per le festività natalizie - hanno proseguito da via Flaminia - abbiamo voluto proseguire sulla strada della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, con installazioni alte oltre tre metri tutte completamente alimentate a luce solare. Non possiamo che ringraziare chi ha aderito alle iniziative e chi in questo periodo è stato al nostro fianco affinché tutto questo fosse possibile. Grazie in particolare a Federcori per il coordinamento degli eventi musicali e ai nostri uffici per il grande lavoro svolto”. L’8 dicembre alle 17:30 si accenderà l’albero di Ponte Milvio. Da li il via per la rassegna “Il Municipio se la canta” con le esibizioni dei cori in tutti i quartieri del territorio.

I 15 alberi di Natale a Roma nord

Oltre che sotto la Torretta Valadier gli altri alberi di Natale si accenderanno a Vigna Stelluti in piazza Carli; davanti la stazione di Vigna Clara; al Fleming in piazza Monteleone da Spoleto; a San Godenzo e a Tomba di Nerone nel Giardino “Caduti del Fronte Russo". Abete di Natale pure a Grottarossa davanti all’entrata del Parco Papacci; a La Giustiniana in via Cassia incrocio via Cappelletta della Giustiniana; a Prima Porta nella nuova piazza giardino; a Labaro in via Brembio; in piazza della Visione a La Storta; nei borghi di Isola Farnese e Cesano; a l’Olgiata presso il centro commerciale e in via Tieri.

“Il Municipio se la canta”: il programma delle esibizioni

Le esibizioni della rassegna “Il Municipio se la canta” si terranno: 08/12 ore 17.30 – Ponte Milvio, Piazzale Ponte Milvio; 10/12 ore 11- Valle Muricana, Parchetto Valle Muricana (C6); 10/12 ore 17.30 – San Godenzo, Largo San Godenzo; 10/12 ore 11 – Fleming, Piazza Monteleone di Spoleto; 11/12 ore 11.30 - Prima Porta, Piazza Giardino; 15/12 ore 17 Borgo d'Isola Farnese; 16/12 ore 17.30 – Vigna Stelluti, Piazza Filippo Carli; 16/12 ore 17.30 - La Storta Piazza della Visione; 17/12 ore 17.30 - Olgiata, centro commerciale; 18/12 ore 11.00 - Stazione Vigna Clara; 18/12 ore 17 - Borgo di Cesano; 24/12 ore 10.30 - Grottarossa, Parco Papacci; 30/12 ore 17.30 – Labaro, Via Monti della Valchetta; 07/01 ore 15 – Olgiata, Via Vincenzo Tieri (area verde); 07/01 ore 15 – Tomba di Nerone, Giardino "Caduti del Fronte Russo".