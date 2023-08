22 sacchi e 160 bottiglie di vetro raccolte ai giardini di corso francia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Nel week-end sono tornati all’opera i Ministri Volontari di Scientology: questa volta si sono ritrovati ai giardini di Corso Francia, luogo che è stato dedicato ai Martiri delle Foibe per una riqualificazione urbana. I cittadini volontari infatti, armati di scope, sacchi e rastrelli hanno raccolto tutti i rifiuti abbandonati nel parco che degradavano l’area verde tra cui moltissima plastica, ombrelli, lattine e 160 bottiglie di vetro per un totale di 22 sacchi di immondizia. Lo scopo dell’iniziativa è quello di riportare decoro nelle aree verdi della città ma anche quello di aumentare la consapevolezza verso tutti i cittadini della capitale sul rispetto ambientale. I Ministri Volontari di Scientology sono un’organizzazione mondiale di persone appartenenti a tutte le culture e ceti sociali che siano impegnate, coraggiose e preparate nell’aiutare gli altri. Nei momenti e posti peggiori, che si tratti di calamità naturali o di crisi quotidiane, i Ministri Volontari sono presenti, con le proprie abilità, dando sollievo e soccorso a coloro che ne hanno bisogno. Il programma dei Ministri Volontari è stato fondato negli anni Settanta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che, a proposito di ambiente, scriveva: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.” Ed è quello che i Ministri Volontari continueranno a fare nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni chiama il numero 347.074.8422 (Mario) o scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com. Ufficio Stampa Ministri Volontari di Scientology Tel: 347.074.8422 Email: ministrivolontariitalia@gmail.com