Le rifugiate abbelliscono il quartiere: fiori e piante per Grottarossa

Roma nord si prepara ad una giornata dedicata alle donne, ai diritti e ai servizi a loro riservati sul territorio. “Temi - sottolineano l’assessora al Sociale e alle Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo, e la presidente di commissione, Stefania De Angelis - a noi cari che come detto più volte meritano lavoro e attenzione quotidiana”.

A Roma nord una mattinata dedicata alle donne

Due gli appuntamenti previsti per sabato 22 aprile tra Grottarossa e Ponte Milvio. A partire dalle ore 10 alla rotatoria di via di Grottarossa, proprio all’ingresso del parco Papacci l’evento “Insieme, abbelliamo il nostro quartiere”. Un’iniziativa patrocinata dal Municipio XV e organizzata all’interno del percorso di collaborazione tra la parrocchia San Filippo Apostolo, l’assessorato municipale per le Pari Opportunità e la struttura di accoglienza integrata Grottarossa che afferisce al progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) di Roma Capitale. I cittadini volontari insieme alle donne rifugiate, ospiti del centro, pianteranno fiori e piante in prossimità della rotatoria. Nello stesso punto sarà installata anche una panchina rossa contro la violenza di genere.

I caschi rosa da Prati a Ponte Milvio

A partire dalle 10.30 in Piazzale di Ponte Milvio, il salotto di Roma nord e lo scenario più rappresentativo del territorio, al via il 3° Info Day targato Caschi Rosa: l’iniziativa patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale e dalla Regione Lazio, dedicata all’informazione e alla conoscenza dei servizi dedicati alle donne forniti dalle realtà territoriali che aderiscono alla Rete.

Con una passeggiata che da Piazza Mazzini arriverà proprio a Ponte Milvio, si svolgeranno numerosi interventi degli enti aderenti ai Caschi Rosa, delle Istituzioni e di altre realtà del terzo settore, letture e un confronto con la cittadinanza. “L’intera mattinata sarà dunque dedicata alla sensibilizzazione al tema dei diritti e del ruolo della donna nella società”.