Quei pini potati "in modo selvaggio" che fanno infuriare Saxa Rubra

“Quello che sta accadendo ai pini di Saxa Rubra è assurdo e indecente”. A parlare è Paolo Salonia, residente del quartiere di Roma nord e già promotore della raccolta fondi attraverso la quale, ormai tre anni fa, i residenti hanno curato con l’endoterapia oltre 500 alberi infestati dalla cocciniglia. “Adesso però - racconta Salonia ai microfoni di RomaToday - il Comune, senza preavviso e senza alcun tipo di spiegazione si sta accanendo su quelle essenze arboree. I pini sono stati potati nonostante il regolamento vieti di farlo in questo periodo, le chiome sono state distrutte”. Dal comprensorio ‘I pini di Roma’ i residenti chiedono spiegazioni: vogliono sapere perché “decine di alberi verdi e rigogliosi sono stati debilitati”.

Perchè i pini di Saxa Rubra sono stati potati

E sull’intervento effettuato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale fa luce l’assessore al verde del Municipio XV, Marcello Ribera. “Per le potature a Saxa Rubra sono stati eseguiti interventi di rimonda con l'eliminazione delle parti secche, malate o deperite. Su alcuni individui in prossimità della strada, fortemente sbilanciati e inclinati, sono state eseguite potature di riequilibratura più sostanziose. Prima di intervenire è stata verificata l'assenza di nidificazioni e tutti gli interventi - sottolinea l’assessore - sono stati eseguiti coerentemente a quanto previsto da regolamento del verde”. Pini sui quali anche il Municipio nel 2021 aveva effettuato trattamenti endoterapici per il contrasto alla cocciniglia tartaruga, “e - annuncia Ribera - nei prossimi giorni ne sono previsti altri”. Su via di Quarto Peperino, di recente e su richiesta del Municipio, sono stati messi a dimora nuovi pini a sostituzione di essenze morte.

Cosa sta facendo il municipio per la cura del verde

“La tematica è molto complessa soprattutto per quanto riguarda alberi in contesti urbanizzati: in questo caso - dice Ribera - le potature andavano fatte perchè erano anni che mancavano ed è una questione di sicurezza. Il nostro Municipio è in prima linea nella cura del verde e nel miglioramento della copertura vegetativa. Oltre ai rimpiazzi previsti da legge, proprio di recente sono stati messi a dimora nuovi pini in sostituzione di essenze morte in via di Quarto Peperino, abbiamo piantato centinaia di essenze donate da imprese o cittadini privati. Le potature effettuate negli ultimi mesi si sono rese necessarie. Abbiamo delle responsabilità e agiamo conseguentemente con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza urbana e l'incremento del verde in città, attraverso anche il turnover con piantumazioni di essenze maggiormente idonee rispetto al contesto su cui insistono”.