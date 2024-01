Convenzioni smarrite e competenze incerte. Così a La Storta l'abbandono si è preso il piazzale della stazione

Nessuna messa in sicurezza perché, di fatto, la competenza sul piazzale de La Storta è incerta. Così quell’area proprio tra la stazione della Roma-Viterbo e l’ufficio postale è sempre più terra di nessuno, degradata e pericolosa.

Il piazzale del La Storta "terra di nessuno"

“Le convenzioni per la manutenzione delle aree relative a snodi e scambi del trasporto pubblico locale sono vecchie, se non addirittura smarrite. Inoltre, per quanto concerne la particella antistante la stazione di La Storta, essa racchiude sia il capolinea delle linee Tpl che una parte del parcheggio, al momento gestito dal Dipartimento Mobilità, e pare sia ancora intestata, erroneamente, ad un vecchio proprietario” ha fatto sapere dopo alcune ricerche il consigliere comunale di FdI, Stefano Erbaggi. L’esponente di centrodestra chiede tuttavia che la riqualificazione dell’area venga garantita, senza ulteriori tentennamenti.

“Sono certo si tratti di un mero errore, in virtù del quale ho chiesto al Dipartimento Patrimonio di verificare l’attuale stato della proprietà della particella in questione. Detto ciò, se la porzione di particella attinente al parcheggio viene gestita e mantenuta dal Dipartimento Mobilità, di logica ne dovrebbe conseguire che anche per il piazzale della Stazione de La Storta si debba seguire il medesimo iter. Sono migliaia le persone che, ogni giorno, anche nel weekend, frequentano la stazione de La Storta, è assolutamente necessario garantirne la messa in sicurezza, approntando tutte le operazioni necessarie per la riqualificazione dell’area, senza tentennamenti né rinvii” conclude Erbaggi.

Lo snodo importante per i pendolari di Roma nord

Intanto a La Storta il capolinea è interdetto con lo spostamento dello stesso su una strada residenziale, ad una distanza di oltre 600 metri, “con gravi disagi sul territorio e per gli utenti della linea ferroviaria”.

“Più volte abbiamo segnalato agli organi competenti lo stato di degrado e non curanza dell’area che è un importante snodo per gli abitanti dei Municipi XV e XIV oltre che per i pendolari che vengono dalla periferia a nord della Capitale” aggiungono Marco Ottaviani e Adriana Glori, consiglieri del Municipio XV, e Stefano Oddo, consigliere del Municipio XIV. “Le ambiguità che ancora impediscono la corretta manutenzione dell’area devono trovare una risposta esauriente nell’impegno delle istituzioni a garantire i normali standard di sicurezza e decoro del piazzale della stazione de La Storta. L’incolumità dei cittadini non può essere lasciata al caso”.