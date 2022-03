Voragine nella piazzetta dello shopping: commercianti “ostaggio” del buco

Vigna Clara sprofonda, ancora una volta. Era il tardo pomeriggio di ieri lunedì 14 marzo quando nel bel mezzo di piazza Stefano Jacini si è aperta una buca profonda sotto la quale la videoispezione effettuata da Acea ha rilevato una perdita alla condotta fognaria. La piazzetta dello shopping, quella dove sorgono attività commerciali, libreria e anche lo storico cinema Odeon, è stata in parte recintata. Inutilizzabili al momento i due parcheggi destinati ai disabili. Viabilità parzialmente interrotta.

Vigna Clara spronfonda: voragine nella piazzetta dello shopping

“Attualmente non può essere completata la video ispezione a monte se prima non si esegue una pulizia della fogna che - ha spiegato l’assessora ai Lavori Pubblici del Municipio XV, Gina Chirizzi - risulta eccessivamente sporca tanto da non permettere il completamento delle verifiche”. Già in programma domani un ulteriore sopralluogo per capire la reale entità della voragine e le tempistiche di ripristino del guasto e del manto stradale.

I commercianti di Vigna Clara preoccupati per il cantiere

Intanto i commercianti di Vigna Clara, già vessati dalla crisi dovuta alla pandemia e quella annosa del commercio di vicinato, esprimono preoccupazione. Nessuno vuole restare a lungo ostaggio di lavori e transenne, come già accaduto in altre occasioni.



“L’area di pericolo è interdetta, ma al momento sull’area di cantiere noi commercianti non abbiamo certezze” - commenta Giovanna Marchese Bellaroto, presidente di Cna Commercio Roma. “Riteniamo quindi doveroso da parte del Municipio e degli uffici interessati ai lavori, di essere prontamente informati sulle tipologie degli interventi previsti e sulle tempistiche necessarie perché si possa ripristinare la sicurezza delle persone e delle autovetture così come - sottolinea la portavoce dei negozianti di Roma nord - la normale fruizione di pubblico per noi commercianti del centro commerciale affacciati su piazza Jacini”.