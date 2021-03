Parco Volusia, a sicurezza e promozione ambientale pensano i carabinieri a cavallo

La Giunta Capitolina ha approvato lo schema del protocollo d’Intesa tra il Dipartimento Tutela Ambientale e l’Associazione Nazionale Carabinieri (sezione Roma Trionfale 1° squadrone volontari a cavallo) per attività di monitoraggio, controllo del territorio e promozione ambientale all’interno del Parco Volusia, area verde di circa 43 ettari nel XV Municipio. Un parco che quel quadrante della città, dopo le battaglie degli anni ‘90 contro speculazione e cementificazione, ha ritrovato solo nel 2015. Continui al suo interno gli atti di inciviltà e vandalismo, tra arredi danneggiati e rifiuti sparsi.

Carabinieri a cavallo per il controllo di Parco Volusia

L'intervento degli operatori volontari riguarderà il monitoraggio dell'area, in supporto alle autorità già preposte per la tutela del patrimonio naturale. In caso di eventi o di rilevazione di situazioni e comportamenti contrari alla legge, ai regolamenti e al decoro urbano, i volontari in servizio dovranno darne tempestiva comunicazione, anche alle Forze dell’Ordine, se necessario. Essi terranno il collegamento tramite apparati di comunicazione mobile (già in loro dotazione e proprietà) e valuteranno la possibilità di redigere appositi rapporti informativi, eventualmente corredati di immagini fotografiche o video, finalizzati a fornire dati utili al miglioramento del servizio.

L'assessora Fiorini: "Patrimonio prezioso va tutelato"

"L’obiettivo è quello di incentivare la partecipazione attiva e aumentare il coinvolgimento di associazioni e cittadini nella gestione dei beni comuni che rappresentano un prezioso patrimonio e vanno tutelati. Ringrazio vivamente l’Associazione Nazionale Carabinieri per la disponibilità e il supporto che ci daranno con questo servizio di volontariato che contribuirà a migliorare sicurezza, decoro e fruibilità del Parco Volusia, importante polmone verde del quadrante nord della città” - ha spiegato l’assessora alle Politiche del verde, Laura Fiorini. Il protocollo avrà una durata di 12 mesi, l’attività verrà svolta in forma gratuita.