Roma nord vuole intitolare un parco a David Sassoli

Il Municipio XV vuole intitolare un parco a David Sassoli, il presidente del parlamento europeo scomparso dopo una lunga malattia lo scorso gennaio. Il parlamentino di via Flaminia ha votato una proposta di risoluzione per impegnare il presidente a raggiungere l’obiettivo e così omaggiare la memoria di “un esempio reale di civismo, impegno politico e convivenza sociale”.

Municipio XV: un parco per David Sassoli

“Quel che soprattutto ci ha lasciato David Maria Sassoli - scrive il consigliere Enrico Scoppola, primo firmatario del documento - è la concreta testimonianza di come la pur forte e legittima convinzione delle proprie idee debba però sempre coniugarsi con il principio non solo della semplice tolleranza per le differenti altrui posizioni ma anche per il reale e concreto ascolto e rispetto di queste ultime”.

Roma nord non dimentica Sassoli

Un legame molto stretto quello di Sassoli con Roma nord, tanto che anche il Teatro Patologico di via Cassia, quello che porta in scena giovani affetti da disabilità psichica, gli ha dedicato una serata e un premio che verrà assegnato ogni anno nel giorno della sua scomparsa a persone che si distinguono per sensibilità e solidarietà nel campo del giornalismo, della politica, della cultura e del sociale. Fu infatti proprio Sassoli a volere i ragazzi dell’associazione fondata da Dario D’Ambrosi a Bruxelles.

Ora Roma nord vuole un parco con il suo nome. L’idea iniziale era quello di dedicare a David Sassoli l’area verde di Tor di Quinto ma una vecchia delibera mai attuata ne disponeva l’intitolazione a Giovanna Reggiani, la donna uccisa brutalmente nel 2007 nella desolazione della stazione ferroviaria. Lo spazio da dedicare a Sassoli è ancora da definire con certezza: ma la memoria del compianto giornalista e presidente del parlamento europeo a Roma nord sarà presto omaggiata.