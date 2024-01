Roma nord si tira fuori. A Ponte Milvio stop all’ordinanza anti malamovida

Roma nord resta fuori dall’ordinanza anti mala movida, nessuna chiusura anticipata tra venerdì e domenica per i minimarket del territorio che, a dire il vero, non sono poi molti. Il Municipio XV, in sede di confronto tra il Campidoglio e le strutture territoriali, ha infatti manifestato la volontà di non rinnovare per la propria area di competenza le misure restrittive previste per arginare gli effetti distorsivi della vita notturna.

L'ordinanza anti mala movida

L’ordinanza prevede infatti ​​l’obbligo di chiusura, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 della giornata successiva. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’ha rinnovata lo scorso 18 gennaio con il provvedimento che sarà valido sino al 5 maggio. Sarà così per gli interi territori dei municipi I, II, III, IV, V, VI, VIII e X. Per alcune zone dell’XI come via del Trullo e Pian Due Torri; per le aree intorno a viale Trastevere in XII e per quelle di Circonvallazione Cornelia, Boccea e piazza Irnerio in XIII. Incluse alcune vie di Primavalle, Torrevecchia, Monte Mario e Ottavia per il XIV.

Perché Roma nord si è tirata fuori

Non per Roma nord e in particolare per Ponte Milvio, inizialmente nel documento del Campidoglio. “La misura riguardava soltanto la zona di Ponte Milvio dove noi effettivamente non riscontriamo la presenza di malamovida essendoci pochissimi minimarket, forse uno a centinaia di metri dalla zona dei locali. Per questo abbiamo ritenuto opportuno indicare la volontà di sospendere l’ordinanza” spiega a RomaToday l’assessore al Commercio del Municipio XV, Tommaso Martelli. "Per quanto riguarda invece i locali, gli esercizi di somministrazione, nei quali riscontriamo criticit stiamo intervenendo con il supporto della Polizia Locale a tutela della quiete, dei residenti e a garanzia del rispetto delle norme".

“Il Campidoglio ha chiesto ai municipi di manifestare la propria volontà in merito alla possibilità di interrompere la misura nell’ottica di valutare gli effetti prodotti, sul nostro territorio dove di esercizi di vicinato aperti durante la notte ce ne sono davvero pochi, abbiamo ritenuto di sospenderla. Verificheremo nelle prossime settimane - aggiunge il presidente del Quindicesimo - se far integrare l’ordinanza”.