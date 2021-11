Quattordici anni fa l’omicidio di Giovanna Reggiani: a Tor di Quinto fiori nella desolazione

La pioggia battente, l’oscurità e la brutale aggressione. Era il 30 ottobre del 2007 quando fuori dalla stazione di Tor di Quinto si consumò l’efferato delitto di Giovanna Reggiani. La donna, moglie di un capitano di vascello della Marina militare, venne aggredita e trascinata in una baracca vicina al vecchio campo nomadi prima di essere abusata sessualmente e poi gettata in fin di vita in una scarpata limitrofa al borgo artigiano di Camposampiero. Seguirono ore di agonia, poi la morte.

Quattordici anni fa l'omicidio di Giovanna Reggiani

Ad ucciderla Romulus Nicolae Mailat, un muratore romeno allora 24 enne: ergastolo, da scontare in Romania, la pena inflitta all'assassino.

Da quell’omicidio sono passati quattordici anni, ma a stazione Tor di Quinto poco o nulla è cambiato, quella fermata resta una landa desolata: nonostante lo sgombero del campo nomadi di via del Baiardo, i lampioni e le colonnine SOS installate qualche tempo dopo il delitto, lo stradello che dalla Flaminia porta ai binari fa ancora paura. Sono davvero pochi coloro che vi si addentrano in solitudine.

Con la chiusura dell’anello ferroviario, promessa da tempo ma ancora una chimera, il progetto che prevede Tor di Quinto come nodo di scambio si è arenato. La stazione, rinnovata e inaugurata nel 2009, resta una cattedrale nel deserto. Intorno il nulla o poco più. Una targa ricorda Giovanna Reggiani. Un omicidio che ha sconvolto tutta Roma. Nel giorno della commemorazione dei defunti, la consueta commemorazione annuale della donna: fiori, preghiere e momenti di raccoglimento lungo la strada che le fu fatale.

A Tor di Quinto la commemorazione di Giovanna Reggiani

“Oggi, come ad ogni anniversario da quella tragica sera, abbiamo voluto ricordarla tutti insieme. Nel mese dedicato alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, è dovere della politica dimostrare di avere una memoria condivisa su questi temi, ora e sempre. Perché garantire la tutela e la sicurezza delle cittadine e dei cittadini dei nostri territori deve essere compito indiscusso e partecipato delle Istituzioni. La cura, la difesa e il raggiungimento del bene comune è il primo impegno che dobbiamo prenderci nei confronti di una comunità. Non possiamo dimenticarcene” - ha commentato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Omicidio Reggiani, FdI propone monumento per memoria e sicurezza

Presente anche l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, insieme ad alcuni esponenti di Fratelli d’Italia. “Abbiamo ricordato oggi, per il quattordicesimo anno consecutivo e nel luogo dell’aggressione, la morte di Giovanna Reggiani, causata dalla solitudine in cui era stata abbandonata dalla Pubblica Amministrazione nel momento in cui la aveva lasciata da sola al buio, all’uscita di una stazione ferroviaria troppo frettolosamente inaugurata. Purtroppo - hanno scritto in una nota il capogruppo regionale, Fabrizio Ghera, il responsabile immigrazione-integrazione Roma, Giorgio Mori e la dirigente fdI del Municipio XV, Elisabetta Vinci - abbiamo dovuto rilevare insieme alle istituzioni municipali, comunali e regionali che la situazione è rimasta come lo era al momento dell’aggressione. Oggi certamente il tema della sicurezza appare condiviso dalle parti politiche, ma resta la forte preoccupazione verso una gestione della Pubblica Amministrazione sempre più attenta alle luci dei palcoscenici dei centri storici e delle ZTL piuttosto che alle periferie e a quei luoghi marginali che però sono maggiormente frequentati dalle categorie più socialmente fragili”. A margine la richiesta al Presidente del Municipio XV di farsi portatore di questa istanza di sicurezza, “anche tramite la memoria di questo grave fatto, che potrebbe essere conservata ancor più con la collocazione di un monumento, non necessariamente in forma rappresentativa dei tragici fatti (statue, lapidi, etc.) ma forse meglio con un progetto da mettere a bando per scegliere l’opera più significativa finalizzata a esaltare il ruolo civico della sicurezza a favore dei cittadini”.