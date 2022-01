In Municipio XV al via la sostituzione dei cassonetti: il posizionamento lo decidono i cittadini

I nuovi cassonetti stradali arrivano anche in Municipio XV. Ama sta procedendo ad ultimare la sostituzione di tutte le postazioni da 1.100 litri nel quartiere di Labaro, successivamente interverrà nei quartieri più centrali del territorio e lungo la via Cassia.

I nuovi cassonetti stradali arrivano in Municipio XV

Cambiano i colori della differenziata: giallo per plastica e metalli, blu per la carta. Resterà la stessa colorazione, invece, per gli scarti alimentari e organici (nel contenitore marrone), per il vetro (nel contenitore verde) e per l’indifferenziato (nel contenitore grigio). In tutta Roma previsti 41mila nuovi contenitori stradali entro il 2023.

Una modifica che sarà anche l’occasione per provvedere alla revisione del piano di posizionamento dei cassonetti: a tal proposito il Municipio XV ha chiesto il contributo dei residenti che attraverso segnalazioni e proposte all’indirizzo mail decorourbano.mun15@comune.roma.it potranno dire la loro.

Il piano di posizionamento dei cassonetti con l'aiuto dei cittadini

“Le varie segnalazioni - ha fatto sapere il Quindicesimo - verranno valutate contestualmente alla progressiva attività di sostituzione dei nuovi cassonetti stradali. La revisione del Piano di Posizionamento dei Cassonetti stradali è finalizzato a regolarizzare il più possibile le postazioni critiche che possono determinare problemi di viabilità, di sicurezza, o divenire vere e proprie barriere architettoniche. Con l'occasione si valuterà, laddove possibile, la realizzazione di postazioni controllate accessibili esclusivamente a determinate utenze di prossimità”. Un territorio, alle prese con la questione impianto di compostaggio a Cesano, che comunque guarda all’estensione della raccolta porta a porta nei quartieri dove ancora la modalità non è stata attivata e che spesso soffrono fenomeni come migraggio dei rifiuti e microdiscariche.