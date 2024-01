A Roma nord mille nuovi cassonetti. È attesa per domus ecologiche ed estensione porta a porta

Ha preso il via dalle zone della Farnesina e di Cortina d’Ampezzo il piano di sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata di carta, plastica e metallo del Municipio XV. Una programmazione di Ama che in raccordo con l'amministrazione municipale, dalle due aree di Labaro e Tor di Quinto individuate per lo smistamento dei contenitori, provvederà nelle prossime due settimane al cambio completo dei 920 cassonetti da 2.400 litri distribuiti su tutto il territorio, interessando specificatamente 461 contenitori per la carta e 459 per plastica e metallo. Nel rispetto della normativa europea sull'adeguamento dei colori dei contenitori, i nuovi cassonetti per la raccolta della carta saranno blu mentre quelli di plastica e metalli, gialli.

Il piano di sostituzione dei cassonetti

"Il piano, avviato dopo anni grazie a un lungo lavoro del Municipio XV con Ama per cui ringraziamo anche la presidente di commissione Egle Cava e i dirigenti territoriali di Ama, proseguirà in primavera con la sostituzione dei contenitori dell'indifferenziata, per poi concludersi entro la fine dell'anno con i cassonetti per l'umido” hanno fatto sapere il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l'assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera parlando di ottimo risultato in favore del decoro stradale e della raccolta dei rifiuti. Poi l’appello alla cittadinanza affinchè contribuisca positivamente con il corretto uso dei contenitori.

Roma nord sogna domus ecologiche e più porta a porta

"Un obiettivo raggiunto che non ci ferma però nel proseguire a lavorare sul perfezionamento e l'ampliamento della raccolta differenziata porta a porta, tema da sempre a noi caro, come anche sull'ampliamento di nuove metodologie di raccolta per i singoli quartieri e i maxi condomini come le domus ecologiche”, ossia una struttura dedicata dove gli utenti possono conferire in maniera differenziata accedendo tramite una “green card”, consegnata da Ama. “Due priorità - hanno sottolineato Torquati e Ribera - utili a garantire la diminuzione della quantità di rifiuti indifferenziati e a migliorare le condizioni di pulizia dei nostri quartieri".