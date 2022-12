La Lega dimenticata anche dai suoi: due ex candidati presidente passano a FdI

Fratelli d’Italia fa “campagna acquisti” nella Lega e aumenta così i propri consiglieri municipali. Tre quelli passati di recente dal Carroccio al partito di Giorgia Meloni: si tratta di Francesco De Salazaar in II Municipio, Domenico Naso in XIV e Andrea Signorini in XV. Cambio di casacca anche per Gabriele Manzo alle Torri, unico consigliere municipale di Roma eletto nella lista di Vittorio Sgarbi e poi transitato in gruppo nato come lista di sostegno al minisindaco Nicola Franco.

Tre consiglieri della Lega passano a Fratelli d'Italia

“Siamo convinti che questi nuovi esponenti del partito sapranno dimostrare il loro valore e, grazie alla loro esperienza e alla radicata conoscenza dei rispettivi municipi di appartenenza, rappresenteranno un valore aggiunto e contribuiranno alla crescita e al radicamento di Fratelli d'Italia sul territorio rafforzando ulteriormente il suo ruolo di primo partito della Capitale" - ha commentato il coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini.

Il tramonto della Lega a Roma

Fratelli d’Italia in un anno ha infatti raddoppiato i propri voti nella Capitale: dai 177mila circa delle scorse amministrative ai 350mila delle ultime politiche. Complice anche il dato dell’affluenza passato dal 48% al 65%. Una tornata elettorale che ha segnato il tramonto romano della Lega. Il partito di Matteo Salvini non ha sfondato, dimenticato anche da quelle periferie, prime fra tutte le Torri e Ostia, che pure alle europee del maggio 2019 avevano premiato Matteo Salvini con la Lega secondo partito a Roma (25,8%), dietro il Pd (30,6%). Il Carroccio si è fermato sotto la soglia del 6%, 4,79% per il Senato e 5,96% per la Camera.

In FdI i candidati presidente della Lega in XIV e XV

FdI porta nella propria squadra due “big”. Naso e Signorini erano stati infatti i candidati presidente della Lega in XIV e XV Municipio. Arrivati al ballottaggio sono stati superati dai dem: Naso si è fermato al 40% dei consensi; mentre Signorini, dopo un serrato testa a testa, ha ottenuto il 48,5% e sfiorato la presidenza andata per la seconda volta, dopo il 2013, a Daniele Torquati per circa 1400 voti di differenza.

Andrea Signorini: "Lega va avanti a selfie"

“Ho preso una decisione che avevo in testa da diverso tempo e che non è il frutto dell’ultimo risultato elettorale” - ha detto Signorini a RomaToday. “D’altronde io provengo da quel mondo, sono abituato a fare politica in modo ‘antico’ quindi tra le gente e per strada. Non nascondo - ha detto il neo consigliere di FdI in XV - che il fatto di ritrovarmi in un partito che ha governato insieme a Pd e 5stelle è stato per me molto complicato da accettare. Da li è andato avanti a selfie. Rispetto a chi vive la Lega al nord qui - critica Signorini - non abbiamo una classe dirigente qualificata e se non c’è più Matteo Salvini che non tira come prima, come è fisiologico in politica, si fa fatica. La scelta di passare a Fratelli d’Italia è stata maturata anche in seguito al confronto e all’ascolto con elettori, cittadini e militanti a me vicini”.

Domenico Naso: "Con Fdi per strappare a sinistra la Regione Lazio"

Aderisce “con grande convinzione ed entusiasmo all' ambizioso progetto di FdI” Domenico Naso. “I valori e l'amore che condividiamo per l'Italia e per Roma renderanno ancora più proficuo il lavoro e le battaglie che ci attendono, partendo dalle prossime regionali che ci vedranno tutti impegnati a strappare la Regione Lazio alla sinistra. Sarà altresì un piacere - ha detto - lavorare sul territorio con tutta la squadra del XIV Municipio nell'unico interesse dei romani che, da ormai troppi anni, subiscono la cattiva gestione delle sinistre".