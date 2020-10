Domenica senza acqua a Roma Nord: arrivano le autobotti

Roma nord senza acqua domenica 18 ottobre. Per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, “urgenti e non differibili, volti a migliorare l'efficienza del servizio”, Acea Ato 2 dovrà sospendere il flusso idrico in alcune vie del XV Municipio.

Il Municipio XV senza acqua domenica 18 ottobre

Domenica 18 ottobre 2020, dalle ore 7 alle 24, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti vie: Via Nemea Via Girolamo Belloni Via Napoleone Colajanni Via di Vigna Stelluti Piazza dei Giuochi Delfici Via Ghino Valenti Via Pompeo Neri Via del Podismo Via dei Malvezzi Via Luigi Bodio, da via Cassia a via B. Stringher Via Francesco Mengotti Via Cassia, da via Ronciglione a Piazza dei Giuochi Delfici Via Nemea Via del Nuoto, da via R. Zandonai a piazzaR. Moizo Via dell’Alpinismo Via degli Orti della Farnesina, da via Nemeaa Via dell’Alpinismo Via Apollo Pizio Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Autobotti a Vigna Clara

Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 7 alle 24, di domenica 18 ottobre 2020, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti, che resteranno in stazionamento in via Cassia, angolo Via Mengotti Piazza dei Giuochi Delfici Via dell’Alpinismo Via Nemea, angolo Via degli Orti della Farnesina Largo Vigna Stelluti.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde800.130.335.

“Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua”.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.