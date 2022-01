Il Municipio XV "a braccia aperte": Roma nord raccoglie coperte e abiti per le persone fragili

Gara di solidarietà a Roma nord dove il Municipio XV ha lanciato l’iniziativa “A braccia aperte”, una raccolta di coperte e abiti usati in favore delle persone più fragili. Si perchè il periodo più freddo dell’anno nella Capitale ha già fatto vittime, tre solo la scorsa settimana.

Municipio XV, raccolta di coperte e abiti per persone fragili

Una raccolta solidale che ha visto le adesioni dei centri anziani del territorio, della Caritas, delle associazioni territoriali culturali, caritatevoli e di volontariato tanto che in Quindicesimo saranno venti i punti di raccolta dislocati in ogni quartiere. Da Cesano a Valle Muricana, passando per Galline Bianche, Farnesina e La Giustiniana. La raccolta si terrà fino a lunedì 31 gennaio 2022. Saranno raccolte: coperte, piumini, giacche pesanti, sneakers, scarponcini, cappelli e sciarpe in buono stato.

“Grazie all’assessora alle Politiche Sociali, Agnese Rollo, e al presidente della Commissione, Alfonso Rago, e a tutte le associazioni, le parrocchie, i centri anziani e i cittadini che, come anche per tutti gli altri progetti portati avanti dal nostro insediamento, hanno voluto supportare anche questa iniziativa di solidarietà con entusiasmo e responsabilità” - ha commentato il minisindaco del XV, Daniele Torquati.

Sulla Cassia senzatetto accolti in un camping

Intanto a Roma nord resta aperto il centro di accoglienza per senzatetto allestito in un camping della Cassia. Nei bungalow della struttura possono essere ospitate fino a venti persone, tra donne e uomini, tra coloro che da sempre hanno trovato rifugio su di un marciapiede, sotto qualche portico o ponte dei quartieri a nord della città. Il centro di accoglienza per persone senza fissa dimora del Municipio XV è aperto tutto il giorno con l’erogazione di colazione e cena in uno spazio appositamente allestito e dedicato, il servizio di assistenza offrirà, a chi lo vorrà, anche la possibilità di reinserimento sociale attraverso piccole attività previste dal camping. Gli ospiti possono accedere al centro solo dopo l’esecuzione di un tampone rapido.