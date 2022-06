XV Municipio, al via il piano per la pulizia meccanizzata delle strade

Strade più pulite anche se, per averle, i cittadini dovranno affrontare qualche disagio. Comincerà lunedì 4 luglio il nuovo piano municipale di pulizia e spazzamento meccanizzato delle strade del XV municipio. Un progetto sperimentale che, nel corso delle settimane, interesserà tutti i quartieri del nostro territorio.

Divieti di sosta temporanei per le pulizie

Con l’emergenza rifiuti più attuale che mai e una richiesta sempre più pressante di decoro da parte dei cittadini, una notizia del genere non può che essere salutata in maniera positiva. Bisognerà, però, fare dei sacrifici. Infatti, per effettuare le pulizie, verranno attivati dei divieti di sosta temporanei lungo le strade interessate. Questo comporterà, per gli abitanti, trovare un nuovo posteggio alle loro automobili, almeno fino alla fine degli interventi.

La programmazione prevede l’istituzione di itinerari protetti attraverso l’interdizione alla sosta dalle 6 alle 14 per tutte le strade interessate, “per cui chiediamo la collaborazione dei cittadini – scrive in una nota l’assessore alle politiche ambientali del XV Municipio, Marcello Ribera - che andrà a regime a partire dal prossimo anno ma che già ora avvia un’importante rimodulazione del sistema di lavaggio e pulizia delle strade e dei marciapiedi del quadrante nord della città”.

Strade diverse ogni mese

In questa prima fase, infatti, da luglio e fino alla fine dell’anno, per ogni settimana verranno individuate in ogni quartiere alcune strade pilota di competenza municipale che verranno interessate dal lavaggio e dalla pulizia tramite spazzamento meccanizzato, affiancata dall’attività degli operatori per la pulizia dei marciapiedi.

Il piano, come detto, è sperimentale e sarà rimodulabile a seconda delle esigenze e delle criticità che potrebbero verificarsi sul territorio. Il fine ultimo è quello di strutturare e ottimizzare una programmazione ben più definita e regolarizzata a partire da gennaio e per tutto il 2023.

Maggiore decoro e pulizia

“Tra i primi in tutta la città, con questa nuova pianificazione, condivisa con la commissione ambiente, i comitati di quartiere e le altre forze politiche della nostra amministrazione, il Municipio XV potrà finalmente fare affidamento su una calendarizzazione definita in grado di garantire, con le risorse già in campo e senza spese ulteriori, maggior decoro e migliore pulizia delle nostre strade – sottolinea Ribera -un progetto su cui con il presidente Daniele Torquati siamo a lavoro da mesi e per cui vogliamo ringraziare l’Ama del Municipio XV e le squadre che interverranno, la nostra polizia locale, per il lavoro sulle discipline di traffico, e l’ufficio tecnico, che con la ditta municipale si occuperà della segnaletica. A partire da giovedì 30 giugno, periodicamente sul sito del Municipio XV verranno pubblicati gli elenchi delle strade pilota interessate dalla sperimentazione”.