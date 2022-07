XV Municipio, la pulizia delle strade parte tra le polemiche

Scarsa comunicazione, disagi alla circolazione e zone completamente escluse dal progetto. Neanche il tempo di partire che l’iniziativa del XV Municipio per la pulizia meccanizzata delle strade, avviata il 4 luglio, già suscita polemiche. Per effettuare le pulizie, infatti, verranno attivati dei divieti di sosta temporanei lungo le strade interessate dagli interventi. Questo comporterà, per gli abitanti, trovare un nuovo posteggio alle loro automobili, almeno fino alla fine delle operazioni. La programmazione prevede l’istituzione di itinerari protetti attraverso l’interdizione alla sosta dalle 6 alle 14 per tutte le strade interessate.

Pulizia delle strade, si lamenta la scarsa informazione

Le opposizioni, in particolare i consiglieri di Fratelli d’Italia, Adriana Glori e Marco Ottaviani, accusano la maggioranza di non aver condiviso l’inizio delle operazioni e le strade oggetto della sperimentazione. “A più riprese – scrivono Glori e Ottaviani in una nota - abbiamo chiesto alla presidente della commissione ambiente e all’assessore all’ambiente di avere copia dell'elenco delle strade che, in via sperimentale, sarebbero state interessate dal progetto. Non abbiamo ricevuto nessuna documentazione”. Le strade coinvolte nella sperimentazione sono state rese note sul sito ufficiale dell’amministrazione. Si è partiti con via Monterosi, via Antonio Serra e via Francesco Saverio Nitti e, pian piano, fino al 30 luglio, i macchinari dell’Ama passeranno anche su altre arterie del territorio. Di seguito l'elenco delle vie interessate dalle operazioni:

Piano_spazzamento_ufficiale_-_itinerari_protetti_municipio_15-2

“Abbiamo visto l’elenco pubblicato sul sito web del comune di Roma e ripreso, poi, da alcuni portali locali – attaccano ancora Glori e Ottaviani - oltre alla scarsa condivisione di documenti che, in quanto consiglieri, abbiamo il diritto di avere, ancor più quando ne facciamo richiesta, restiamo basiti davanti alla scelta delle strade interessate da questa iniziativa. Pensiamo a quartieri, come il Fleming ad esempio, dove sono onnipresenti le macchine e nei quali la pulizia meccanica, con annessa richiesta di spostamento dei veicoli, genererà non pochi disagi ai residenti”. Un problema non di poco conto, vista la penuria cronica di parcheggi.

Pulizia delle strade, alcune zone sono escluse

Un altro problema, sempre secondo i consiglieri di Fdi, riguarda la scelta delle strade che verranno pulite. “Da una verifica delle strade interessate dal progetto – continua la nota - è evidente che delle zone risultino completamente escluse da questo start-up. Condividere vuol dire confrontarsi e fare il meglio per il territorio e per chi lo abita. Dal mancato confronto, invece, vengono fuori situazioni come quella appena descritta che rischiano di trasformare una buona idea in un piccolo ma grande caos”.