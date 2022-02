Roma nord, ecco l’adozione culturale: così i cittadini aiutano le famiglie più fragili

Famiglie che sostengono altre famiglie, bambine e bambini al fianco di altri. E’ questa l’idea da cui il Municipio XV, con il lavoro sinergico tra assessorato alle Politiche Sociali e quello alla Scuola, è partito per portare avanti il percorso di sostegno e supporto dei più fragili avviato sin dall’inizio della consiliatura. E’ in questo contesto che a Roma nord è nato un nuovo progetto: si chiama “Adozione Culturale” ed è la prima delle iniziative che, grazie alla partecipazione attiva di alcune realtà associative e scuole municipali, farà incontrare, anche solo virtualmente, cittadine e cittadini del territorio con famiglie in stato di bisogno.

A Roma nord “adozione culturale”

Attraverso iniziative di solidarietà, in cui l'amministrazione municipale svolgerà un ruolo di cabina di regia, le famiglie potranno scegliere le differenti modalità di aiuto proposte per supportare culturalmente altre famiglie meno fortunate.

Dal nido buoni per museo, teatro e abbigliamento a famiglie fragili

Il primo appuntamento ha già riscosso successo e grande partecipazione. Protagonista il nido Il Fiore sulla Nuvoletta de La Giustiniana di Valeria Salvatore dove le insegnanti e le famiglie, in occasione de “La festa de Il Fiore”, organizzata per l’undicesimo anniversario di apertura dell’asilo, hanno promosso una mattinata di solidarietà interamente dedicata alla Casa Rifugio Cassia, la struttura che accoglie le donne vittime di violenza e i loro figli.

Con l’iniziativa “Legami” il nido ha raccolto donazioni in buoni per la visita a un museo, per uno spettacolo teatrale o un evento per bambini, o anche per un acquisto di abbigliamento per bambini oppure ancora per partecipare alla realizzazione di un giardino didattico nel terrazzo della Casa Rifugio, dove i più piccoli e le mamme potranno giocare, stare all’aria aperta e prendersi cura di piante e fiori.

La comunità solidale del Municipio XV

“In questo modo le donne e i bambini accolti nella casa rifugio gestita dall’Associazione Onlus Differenza Donna, che ugualmente ringraziamo per la grande disponibilità, potranno condividere e vivere momenti di gioia e proseguire al meglio il loro percorso” - ha spiegato l’assessora alle Politiche Sociali del Municipio XV, Agnese Rollo. “Ripartiamo anche da loro come solo una vera Comunità può fare, senza lasciare indietro nessuno e attraverso percorsi di condivisione e partecipazione”.