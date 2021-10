Torquati presidente: ecco il nuovo consiglio del Municipio XV. Primi rumors sugli assessori

La vittoria è arrivata sul fil di lana, dopo aver ribaltato il risultato del primo turno e aver recuperato sullo sfidante del centrodestra, Andrea Signorini, tredici punti di svantaggio: Daniele Torquati è il nuovo presidente del Municipio XV. L’esponente del Pd dopo l’esperienza del 2013 con la consiliatura interrotta anzitempo a causa della caduta, brusca e per mano degli stessi dem, del sindaco Marino torna così alla guida del Roma nord.

Torquati presidente: ecco il nuovo consiglio del Municipio XV

Alla coalizione che lo ha sostenuto spetterà dunque la maggioranza dei seggi del parlamentino di via Flaminia. Sedici in tutto, compreso dunque quello per Torquati. Al Pd, che nel XV ha raccolto il 16,8% dei voti assestandosi come terzo partito dopo Fratelli d’Italia (19,94%) e lista Calenda (18,91%) spetteranno il seggio di Torquati più altri nove.

I primi rumors sulla Giunta Torquati

In base alle preferenze raccolte dovrebbero sedere sugli scanni Pd di via Flaminia: Marcello Ribera, Gina Chirizzi, Agnese Rollo, Claudio Marinali, Stefano Cavini, Rossana Betulia, Alessio Leppe, Laura Gigli e Giovanni Castrignanò. Ma in quel di Roma nord sono più che insistenti i rumors sui nuovi assessori della Giunta Torquati. Il neo presidente rieletto a otto anni di distanza dalla prima volta potrebbe volere in squadra i suoi fedelissimi a cominciare dal mr. preferenze Marcello Ribera: 876 elettori sulla scheda hanno scritto il suo nome. Per lui, vista l’esperienza maturata in commissione e la formazione, si prospetta un ruolo da assessore all’Ambiente, al Verde e ai Rifiuti. Tra gli obiettivi quello di estendere il porta a porta nei quartieri di Roma nord. Meno probabile per Ribera il ruolo di vicepresidente che Torquati potrebbe affidare ad una donna. Chissà sa sarà la sfidante delle primarie Gina Chirizzi, già prima donna a presiedere l’Aula di via Flaminia. Per lei quasi certo, con deleghe da definire, un posto in Giunta. Allo stesso modo al Sociale potrebbe approdare Agnese Rollo, da sempre impegnata sul territorio e in commissione su tali tematiche. Nonostante la costante presenza al fianco di Torquati durante la campagna elettorale sembra che nella Giunta di Roma nord non ci sarà posto per Giovanni Crisanti, uno dei promettenti millennial rimasti fuori dall’Aula Giulio Cesare. Ad oggi remota anche la possibilità di rivedere a via Flaminia l’ex assessora ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, Elisa Paris, che ai tempi della prima consiliatura Torquati affrontò crisi difficili come l’alluvione di Prima Porta e i lavori per gli impianti antiallagamento; la frana sulla Tangenziale Olimpica e quella della Cassia Antica.

Con Ribera, Rollo e Chirizzi “promossi” assessori entrerebbero in Consiglio: Stefania De Angelis, Valeria Borgioni ed Enrico Scoppola.

I tre della Civica Gualtieri sono Egle Cava, Gianluca Leoffredi e Sara Martorano già consigliera della prima maggioranza Torquati. Per Roma Futura, come si legge nelle liste delle preferenze pubblicate da Vignaclarablog, Alfonso Rago. Mentre per Sinistra Civica Ecologista c’è Giovanni Forti.

L'opposizione di Torquati in consiglio

All’opposizione siederanno il candidato presidente Andrea Signorini, in quota Lega. Insieme a lui: Giuseppe Mocci, consigliere storico a Roma nord. Per Fratelli d’Italia, come detto primo partito in XV, il veterano del consiglio Giuseppe Calendino insieme alle new entry, ma da sempre attivi sul territorio, Adriana Glori e Marco Ottaviani. Forza Italia sarà rappresentato da Stefano Peschiaroli. per la lista Calenda: Elisa Marzia Vitaliano, dirigente scolastico, e il presidente della Greenside Roma onlus Max Petrassi (nel 2016 candidato non eletto con la Lista Marchini). Per il M5s, decimato a Roma nord, entra solo la candidata presidente Irene Badaracco. Grillini che tornano al 2013 quando l’unica pentastellata in via Flaminia era Maria Teresa Zotta, consigliera comunale e vicesindaca della Città Metropolitana uscente.