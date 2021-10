Ballottaggio Municipio XV, arriva l’endorsement della lista Calenda per Torquati

A poco più di quarantotto ore dal ballottaggio in Municipio XV è arrivato l’endorsement del candidato presidente della lista Calenda, Tommaso Martelli, per Daniele Torquati: candidato presidente del centrosinistra che al secondo turno sfiderà Andrea Signorini, del centrodestra.

Municipio XV, arriva l’endorsement della lista Calenda

"A volte non condividere una visione al 100% non significa non poter collaborare, nel rispetto dei ruoli di ciascuno. Nella speranza si possa avere cittadinanza di idee e concretizzare anche solo parte di quello su cui ho lavorato nel mio programma, sostengo Daniele Torquati al prossimo ballottaggio per il XV Municipio" - ha scritto in una nota Martelli.

A Roma nord la lista Calenda sta con il centrosinistra

Un sostegno importante, si perchè a Roma nord la lista Calenda sindaco ha fatto il pieno di voti: primo partito se si prendono in considerazione i voti alle liste per il Comune (25,32%), alle municipali secondo con il 18,91%, dietro di appena un punto a FdI. Martelli nella gara per la presidenza si è classificato terzo ed è rimasto fuori dal ballottaggio: 19% contro il 28% di Torquati ed il 41% di Signorini.

"La Lista Calenda è arrivata prima al Comune e nel XV Municipio, ma non è bastato per essere eletto Presidente. Questo non significa che non restino prioritarie alcune battaglie alle quali non intendo rinunciare. Tante - ha aggiunto Martelli - sono le iniziative da prendere per rigenerare e riqualificare luoghi simbolo o con criticità di questo quadrante: da Piazza Monteleone da Spoleto alla discarica di via del Baiardo, alla viabilità el laghetto di Tor di Quinto, alla convenzione dell'Olgiata affinchè resti un comprensorio privato e autogestito, al rafforzamento delle convenzioni pubblico-private per la gestione di spazi verdi e asili nido".

Martelli sosterrà Torquati al ballottaggio: "Visione personale"

In merito alla decisione di sostenere Torquati, Martelli ha poi sottolineato: "E' la mia visione personale per quello che mi sta più a cuore: il nostro territorio da cui ripartirò al massimo il primo giorno che si insedierà la nuova amministrazione. Per amore di Roma e del nostro Municipio, sempre".

Torquati e i cinque punti del programma prioritari

“Sin dall’inizio di questa campagna elettorale abbiamo puntato sui contenuti. Temi e proposte dedicate al territorio, frutto di anni di lavoro sia al governo che in opposizione. Oggi, il fatto che questo messaggio sia passato e che il candidato Presidente della lista Calenda per il Municipio XV, Tommaso Martelli, lo abbia apprezzato, è per me una grande soddisfazione” - ha commentato Torquati sottolineando la piena condivisione sui punti del programma da attuare con priorità

“I primi cinque punti programmatici su cui c’è stato un confronto, un primo punto di partenza per la condivisione di un progetto comune e molto più ampio, volto a favorire la crescita del nostro Municipio. Una naturale convergenza programmatica, nonostante la divisione al primo turno. Ringrazio Tommaso della lista civica Calenda Sindaco per il sostegno ricevuto, supporto che d’ora in poi non potrà essere altro che una grande opportunità per tutto il Municipio XV e per Roma Nord.”

Municipio XV, lista Calenda in Giunta?

RomaToday ha contattato Torquati per chiedergli se l’endorsement di Martelli comporterà, in caso di vittoria, una maggioranza larga con alcune quote in Giunta riservate alla lista Calenda sindaco: “Il sostegno di Tommaso Martelli della lista civica Calenda parte dalla condivisione di cinque punti. Credo - ha precisato ai nostri taccuini - che per fare la Giunta sia necessario prima vincere”.