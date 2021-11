Municipio XV, inizia l’era Torquati bis: "Subito al lavoro per migliorare insieme il territorio"

In Municipio XV inizia la nuova era Torquati. La prima seduta del parlamentino di via Flaminia ha dato ufficialmente il via alla consiliatura del presidente del Pd che con il 51,5% dei voti ha battuto al ballottaggio il candidato del centrodestra, Andrea Signorini.

Una vittoria arrivata al termine di un serrato testa a testa: poco più di 1400 i voti di differenza tra i due. Signorini ha confermato i 23514 del primo turno (erano stati 23517), mentre Torquati ha potuto contare su circa novemila voti in più (24960 al ballottaggio, contro i 16041 del primo turno). L’ex minisindaco, dopo l’esperienza tra il 2013 e il 2016, torna così al governo del Roma nord.

Torquati: "Subito al lavoro, miglioriamo territorio"

“Il lavoro da fare è tanto. Spero in una proficua collaborazione di tutti i gruppi e nel rispetto istituzionale per portare avanti con massima efficienza i lavori dell’Aula. Credo che sia opportuno fare una forte riflessione su quanto il Consiglio debba avere autonomia rispetto alla Giunta e su quanto anche le commissioni siano fondamentali nello svolgimento dell’azione amministrativa. Auguro a tutti voi - ha detto Torquati rivolgendosi ai consiglieri - un buon lavoro sperando che nelle prossime giornate andremo veloci nel comporre gli altri organi istituzionali”. La prossima seduta sarà dedicata all’annuncio della Giunta, alle surroghe e alla composizioni delle commissioni consiliari. “Non vedo l’ora di iniziare il lavoro e spero che porti a soddisfazioni per tutti i cittadini e le cittadine del territorio. Questo - ha concluso - è l’inizio di un lavoro faticoso ma importante. Ridiamo centralità alla politica recuperando il suo valore e ristabilendo fiducia”.

Stefano Cavini presidente del Consiglio del Municipio XV

Eletto anche il nuovo presidente dell’Aula: è Stefano Cavini. Con 16 voti il consigliere del Pd guiderà i lavori del parlamentino di Roma nord. Sei voti, quelli del centrodestra, sono andati a Stefano Peschiaroli di Forza Italia. Tre le schede bianche, presumibilmente di lista civica Calenda sindaco e M5s. “Desidero ringraziare tutto il consiglio che ha riposto in me la fiducia per affidarmi questo ruolo così importante. La mia presidenza - ha detto Cavini - sarà volta a garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutte le consigliere e i consiglieri nel rispetto della legge e dello statuto. Presiederò l’Aula con autorevolezza, imparzialità e rigore rispettando la dialettica democratica. Sono sicuro che questo Consiglio sarà un buon esempio di democrazia e riuscirà a lavorare duramente per migliorare, tutti insieme, il territorio”. Poi il pensiero ad Isabella Foglietta, la consigliera scomparsa nel 2018 a cui è intitolata l’Aula. “Faremo del nostro meglio anche per onorare la sua memoria”. I vicepresidenti saranno Sara Martorano (Civica Gualtieri) e Stefano Peschiaroli.

“Voglio fare un augurio di buona consiliatura soprattutto ai nuovi eletti, con grande umiltà riuscirete a fare un grande lavoro. Per come intendiamo il ruolo dell’opposizione ci sarà una collaborazione costruttiva” - ha detto Giuseppe Calendino di FdI che ha inizialmente presieduto l’Aula in qualità di consigliere anziano.