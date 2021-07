Dall’ex Dazio a Studio XX, i giovani di Roma nord reclamano spazi: “Fateci largo”

Dal recupero dell’ex Dazio sulla Cassia alla riappropriazione della sala registrazioni Studio XX a Galline Bianche, nel 2012 addirittura teatro per le prove della tappa romana del tour dei Negrita e ormai spento da due annu in attesa del bando.

Da Studio XX al centro polifunzionale di via Sulbiate: la periferia "spenta"

C’è poi l’idea (e l’esigenza!) di riqualificare l’intero quadrante della decadente fontana di Labaro, fino al sogno di rimettere in sesto le antiche fornaci di Saxa Rubra o veder finalmente popolato e fruibile il centro polifunzionale di via Sulbiate, quello “inaugurato” nel 2012 ma poi mai effettivamente preso in carico e iscritto al patrimonio comunale. Vuoto e sprofondato nell’incuria più totale proprio come i locali dell’ex poliambulatorio di via Offanengo, chiuso quasi otto anni fa e lasciato all’abbandono nonostante qualche proposta di riutilizzo come la vecchia idea della "Ex Asl bene comune" che puntava a restituire quegli spazi al quartiere per funzioni sociali e di aggregazione.

I giovani di Roma nord reclamano spazi: “Fateci largo”

Roma nord ne ha di spazi pubblici inutilizzati, soprattutto in periferia dove i luoghi di aggregazione scarseggiano. “Stanno sacrificando un'intera generazione, la nostra! Le opportunità sono poche, l'aria è sempre più inquinata e gli spazi dove incontrarci sono sempre di meno” - scrivono da QuindiciSiamo, una rete di giovani del territorio del Quindicesimo nata “con la voglia e l'ambizione di formarci e poter influenzare l'agenda politica del nostro Municipio”.

Una campagna di ascolto, idee da mettere nero su bianco per poi sperare che possano rientrare nel programma elettorale da realizzare sul territorio, da Cesano a Ponte Milvio. Dopo il primo incontro, un’assemblea dinamica che ha fatto il pienone di presenze nel cortile della cooperativa Luigi Petroselli, a Prima Porta, la seconda tappa (16 luglio ore 18:30 in via Inverigo, 28) sarà dedicata agli spazi di aggregazione e ai luoghi per i giovani del XV che si confronteranno sul tema con un urbanista e un sociologo. Il primo incontro tematico per costruire l’agenda. Seguiranno tutela del patrimonio culturale, formazione e lavoro, l’ambizione è poi quella di incontrare tutti i candidati presidente per consegnar loro un’idea precisa di quel che vorrebbero veder realizzato i giovani di Roma nord, quelli impegnati sul territorio. “Fateci largo” - lo slogan scelto da QuindiciSiamo. Per riempire il vuoto degli spazi inutilizzati affinchè rinascano come luoghi culturali e sociali.