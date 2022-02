Il Municipio XV celebra il Giorno del Ricordo: percorsi formativi e didattici per gli studenti      

Avviare percorsi formativi dedicati alle scuole e agli studenti, promuovere iniziative e incontri nei luoghi in cui si sono perpetuati i crimini, orientare i più giovani in progetti concreti per coltivare il ricordo e insieme costruire il futuro. E’ questo l’obiettivo del documento approvato nel parlamentino del Municipio XV per celebrare la Giornata del Ricordo, quella che ogni 10 febbraio commemora i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

Il Municipio XV celebra il Giorno del Ricordo

“Conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, ricordare le morti per i crimini perpetrati dai regimi autoritari, le sofferenze e i lutti, significa non dimenticare. Per questo, come Assessorato e Commissioni alla Scuola e alla Cultura, intendiamo da oggi e per gli anni a venire, iniziare un percorso di conoscenza e consapevolezza dedicato ai giovani del nostro territorio. Un’opportunità che gli studenti delle scuole superiore del nostro Municipio avranno per avvicinarsi alla storia e conoscere direttamente i luoghi di questi drammi, attraverso un percorso formativo e di confronto anche con l'Istituto Regionale per la Cultura Istriano- Fiumano -Dalmata di Trieste” - hanno commentato a margine l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio e le presidenti delle commissioni, Rossana Betulia e Laura Gigli.

Le iniziative del Municipio XV per il 10 febbraio

Numerosi gli appuntamenti per il 10 febbraio. Il primo in via Antonio de Viti de Marco a Corso Francia, dove il Municipio XV incontrerà cittadini e studenti per celebrare il Giorno del Ricordo con la piantumazione di nuovi alberi nell'area verde. A questo appuntamento seguiranno altre iniziative che coinvolgeranno direttamente le scuole del territorio nel progetto "Un albero per il futuro", un gesto concreto per la salute del pianeta, a tutela della biodiversità e che pianta radici profonde per non dimenticare. Per tutto il mese di febbraio poi le altre scuole del territorio che vorranno aderire all'iniziativa saranno coinvolte. “Ripartiamo da gesti semplici per tradurre concretamente la memoria in futuro”.

Il centrodestra di Roma nord: "Commemoriamo pagina nera della storia"

Soddisfatte le opposizioni di centrodestra. “Nel dispositivo - sottolinea Stefano Peschiaroli, consigliere di Forza Italia e vicepresidente del consiglio del Municipio XV - si impegna la giunta anche ad intitolare uno spazio pubblico ai Martiri delle Foibe. L'anno prossimo - ricorda - sarà l'80esimo anno dalla morte di Norma Cossetto, violentata e trucidata nelle Foibe dai partigiani di Tito, una donna straordinaria divenuta un simbolo di una delle più tragiche pagine della storia d'Italia e barbaramente uccisa con la sola colpa di essere italiana. Nel mio piccolo, con il lavoro fatto oggi a nome dei cittadini che mi onoro di rappresentare, spero si possa raggiungere in ogni sede istituzionale una vera pacificazione su un argomento così ostile ancora oggi per una parte politica del nostro Paese. Quando io frequentavo le scuole elementari nel sussidiario non c'era alcun riferimento alle Foibe. Oggi, anche grazie alla Legge che istituisce il Giorno del Ricordo approvata nel 2004 con il governo Berlusconi, le sofferenze e la violenza subita dai martiri delle Foibe e dagli esuli Giuliani, Istriani, Fiumani e Dalmati hanno una loro riconoscenza sociale".



“Quest'anno, in occasione del 10 febbraio, celebreremo il 'Giorno del ricordo' con la piantumazione di alberi nei giardini di via de Viti de Marco e con l'installazione di una targa commemorativa” - hanno aggiunto Adriana Glori e Marco Ottaviani, esponenti di Fratelli d'Italia. “Verrà inoltre promossa tra le nuove generazioni la conoscenza della storia degli italiani e delle vittime delle foibe, del drammatico esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, attraverso una attenta comunicazione alle scuole, allo scopo di alimentare la cultura della pace e del rispetto tra i popoli".