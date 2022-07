Municipio XV, a settembre scatterà la “fase 2” della pulizia meccanizzata delle strade

Nessun passo indietro, anzi. Nonostante alcune polemiche, le lamentele dei cittadini per le multe ed i disagi, il XV Municipio ha deciso di tirare dritto e potenziare il servizio di pulizia meccanizzata delle strade. Un progetto cominciato a luglio e che a settembre vivrà la “fase 2”. Ad annunciarlo è stato l’assessore all’ambiente, Marcello Ribera, il quale ha sempre difeso questa importante iniziativa.

Come funziona la pulizia meccanizzata

Per effettuare la pulizia c’è bisogno, per forza di cose, della collaborazione dei cittadini i quali, a seconda delle strade coinvolte dalle operazioni di pulizia, devono spostare le loro automobili per permettere il passaggio delle spazzatrici e degli operatori. Un’operazione che non tutti fanno o ricordano di fare, come testimoniano le 150 contravvenzioni elevate su via Francesco Saverio Nitti il 18 luglio o le decine di multe per i residenti di via di Città della Pieve, al Fleming.

Le criticità emerse

Al netto dell’importanza dell’intervento, teso a ridare decoro e igiene alle vie dei quartieri del territorio, si sono evidenziati dei problemi. Tanti residenti si sono lamentati della carenza di informazioni. Sul sito ufficiale del XV Municipio c’è l’elenco delle strade interessate dagli interventi ma, ovviamente, non tutti si informano tramite questo canale. Altri contestano lo scarso preavviso o l’insufficiente segnaletica che avverte del divieto di sosta temporaneo. Un’altra criticità, e su questo ci si può fare ben poco, è legata al disinteresse di molti cittadini ai quali, evidentemente, la pulizia della città non rientra tra le priorità della loro vita.

Infine, c’è il problema legato ai mezzi. Le spazzatrici, attualmente, sono tre ed hanno circa due ore di autonomia prima che si surriscaldino. Ovviamente il caldo del periodo estivo non aiuta e si spera che a settembre, con un clima maggiormente favorevole, i mezzi possano affrontare lavori più lunghi, prima di doversi fermare per circa un’ora tra un intervento e l’altro.

Segnaletica fissa per le strade oggetto di intervento

“Sapevamo che attuare il piano sperimentale di spazzamento fosse un'impresa ambiziosa e che avremmo riscontrato delle criticità – ha scritto in una nota l’assessore all’ambiente, Marcello Ribera - tuttavia è sicuramente un'attività necessaria per ristabilire un metodo e raggiungere dei risultati in una città che da troppi anni è abituata all'anarchia, al disordine e all'inefficienza. Ora stiamo lavorando ad una seconda fase, dal mese di settembre a dicembre, per correggere e migliorare ciò che non ha funzionato, potenziare e integrare il piano con ulteriori interventi. Oltre alle strade oggetto della prima sperimentazione ne aggiungeremo molte altre e le nostre ditte, gradualmente, provvederanno ad installare la segnaletica fissa con gli appositi avvisi riguardo la programmazione degli interventi fino a dicembre”. In questo modo, si spera di superare definitivamente il problema dell’informazione ai cittadini.

Sfalcio dell’erba e pulizia delle caditoie

Approfittando delle strade libere dalle auto, Ribera vuole che si realizzi anche “lo sfalcio, la pulizia delle caditoie e altri interventi di manutenzione del verde a carico del servizio giardini. Un ulteriore sforzo e impegno organizzativo e logistico per consentire di ottimizzare le attività di decoro e manutenzione con l'obiettivo di strutturare un nuovo metodo per riportare una semplice e sana normalità nei nostri quartieri. Siamo consapevoli che ci vorrà del tempo e la collaborazione da parte di tutti ma Roma e il nostro territorio meritano molto di più e per questo continueremo a lavorare con umiltà, sempre disponibili all'ascolto, al confronto e condivisione, ma con grande determinazione. Prima dell'avvio di questa seconda fase organizzeremo ulteriori incontri con le forze politiche del nostro territorio e con i Comitati e le Associazioni per condividere il Piano”.