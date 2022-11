Un anno di governo Torquati, la critica delle opposizioni: "Nulla oltre la propaganda"

“Molta propaganda e pochi risultati”. Così Giuseppe Mocci della Lega commenta dai banchi dell’opposizione un anno di consiliatura Torquati in Municipio XV. “Ci aspettavamo un cambio di passo rispetto alla precedente amministrazione (M5s ndr.) proprio per questo abbiamo fatto un’opposizione più soft, ma quel che auspicavamo non si è realizzato”.

La Lega critica Torquati: "Solo propaganda"

Tante le questioni ancora irrisolte elencate da Mocci: dalla scuola Periello di Cesano, parzialmente chiusa dal 2017 e nella quale, nonostante i fondi stanziati ancora non sono state fatte le verifiche necessarie e propedeutiche agli interventi di messa in sicurezza; al centro anziani di Cesano che ancora deve riprendersi una stanza prestata alla scuola. “Stiamo inoltre sollecitando il problema sulle reti fognarie del municipio da Cesano a La Giustiniana ma da aprile - sottolinea Mocci - la riunione richiesta non è ancora stata convocata. Notiamo poi toni pacati contro l’impianto di compostaggio a Cesano nonostante Gualtieri lo voglia trasformare da anaerobico ad aerobico, con conseguenze ancora peggiori sul territorio”. "La Giunta si fa forza contando anche sull'appoggio del gruppo di Italia Viva (ex Lista Calenda) che siede sui banchi dell'opposizione pur essendo in linea con la Sinistra. In questo primo anno - dicono da Fdi, Marco Ottaviani e Adriana Glori - noi abbiamo fatto numerose richieste concrete, per il territorio, davanti alle quali abbiamo spesso riscontrato dalla maggioranza una opposizione politica che, è d'obbligo sottolinearlo, non ha fatto male a noi ma ai cittadini".

Un anno di governo Torquati, FI: "Giunta immobile"

Anche da Forza Italia è forte la critica al minisindaco Torquati alla sua maggioranza. “È passato un anno non sono riusciti a portare avanti nessuno dei punti delle linee programmatiche” - dice Stefano Peschiaroli. Il consigliere azzurro punta il dito contro il mancato completamento dell’impianto anti-allagamento di via Procaccini a Prima Porta, sulla presenza dei cinghiali e sulla spazzatura che invade il territorio. “Sull’immondizia - commenta - la situazione è peggiore di prima e si rischia pure di tornare indietro sul porta a porta”. C’è poi la questione dei cimiteri, “ci siamo impegnati per migliorare quelli all’interno del nostro territorio e versano ancora in condizioni pessime. Ad Isola Farnese manca ancora il servo scala per i disabili”. Il giudizio è netto: “La Giunta è immobile, si limitano a rincorrere le emergenze e lo fanno anche male. Come per il muro di via Veientana, dove li avevamo avvisati che i fondi stanziati non sarebbero bastati: dopo un anno la situazione non è stata risolta. Insomma - chiosa Peschiaroli - non viene dato seguito a quello che l’Aula vota. La situazione è insufficiente, ci auguriamo che ci sia un cambio di passo. La luna di miele è terminata”.

Il M5s dà l'insufficienza al minisindaco Pd: "Suo governo è da 5"

“C’è una grande paralisi su tutto” - il giudizio tombale del M5s in Aula con Irene Badaracco. “La prima grande difficoltà è quella di avere un vero contraddittorio con la maggioranza che è assente e pregiudizievole. Non calcolare le opposizioni è un danno per il territorio, questo denota scarsa capacità di fare politica nonostante esperienza e conoscenza. Spiace questa disaffezione per i temi della comunità. In tutto l’anno - accusa la consigliera grillina - non c’è stata alcuna iniziativa sul turismo, nessun finanziamento. E questo nonostante il grande potenziale del territorio e il valore delle attività. Anche la gestione della parte anagrafica è pessima. Non c’è stata da parte del Municipio un interessamento sul biodigestore. Se dovessi dare a Torquati un voto sarebbe 5, ma solo - chiude Badaracco - perchè non voglio essere cattiva e perché almeno un cinque c’è la speranza che possa essere recuperato per il bene del territorio e di chi lo abita”.