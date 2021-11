Municipio XV, votate le commissioni consiliari: ecco tutti i componenti

Dopo l’insediamento del neo presidente Daniele Torquati, la convalida degli eletti e la surroga dei tre consiglieri del Pd nominati assessori, in Municipio XV hanno preso forma anche le commissioni consiliari. Tutte, tranne la Trasparenza che da prassi, visto il ruolo di controllo, va alle opposizioni.

La battaglia per la commissione Trasparenza

Lunedì la capigruppo per cercare l'equilibrio per l'elezione dei commissari con la presidenza che potrebbe andare a Fratelli d'Italia e a Giuseppe Calendino, il più votato alle ultime amministrative. A sopresa, con la Lega che resterebbe fuori da ruoli di vertice, la vicepresidenza potrebbe andare a Irene Badaracco del M5s. Se ne discuterà nel prossimo consiglio municipale in programma probabilmente a metà della prossima settimana.

Intanto ecco la composizione delle nuove commissioni consiliari del Municipio XV, organi fondamentali a supporto dei lavori del parlamentino: i nomi di presidenti e vice, di tutti i commissari che ne faranno parte.

Le commissioni consiliari del Municipio XV

In Commissione Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia approdano Giovanni Castrignanò del Pd; Claudio Marinali (Pd); Gianluca Loffredi della Lista Civica Gualtieri Sindaco; Giuseppe Calendino di FdI e Stefano Peschiaroli di Forza Italia. Il presidente è il dem Alessio Leppe, il vice Giuseppe Mocci (Lega), già assessore ai Lavori Pubblici ai tempi della Giunta Giacomini.



Presiederà la Commissione Politiche sociali - Sanità - Immigrazione - Integrazione - Mediazione Sociale, il consigliere di Roma Futura Alfonso Rago. La vicepresidenza a Marco Ottaviani di FdI. I commissari sono Stefania De Angelis, Laura Gigli e Alessio Leppe del Pd; Giuseppe Mocci della Lega ed Elisa Marzia Vitaliano della lista civica Calenda sindaco.

In Commissione Scuola - Asili Nido - Comunicazione - Partecipazione Civica e Giovanile - Edilizia Scolastica siederanno Valeria Borgioni e Giovanni Castriganò del Pd, Egle Cava della civica Gualtieri; Andrea Signorini della Lega e Adriana Glori di FdI. La presidenza è andata a Rossana Betulia del Pd; il vice presidente sarà Giuseppe Mocci (Lega).

Presiederà la Commissione Vigilanza Urbana - Arredo Urbano - Ambiente - Sicurezza - Aree Verdi, Egle Cava. La vice sarà Adriana Glori. I commissari: Rossana Betulia; Giovanni Forti di Sinistra Civica Ecologista; Cristina Massari (Pd); Stefano Peschiaroli (FI); Massimiliano Petrassi della lista Calenda.

La Commissione Commercio - Attività Produttive - Formazione Lavoro - Patrimonio - Personale - Cultura e Sport vede tra i commissari: Claudio Marinali; Sara Martorano della civica Gualtieri; Alfonso Rago, Irene Badaracco del M5s e Andrea Signorini.

La presidenza della commissione Bilancio a Sinistra Civica Ecologista

La presidenza della Commissione Bilancio - Mobilità - Progettazione e Fondi Europei - Decentramento - Regolamenti - PNRR è andata a Giovanni Forti. La vice presidente sarà Irene Badaracco. Siederanno in commissione Stefano Cavini del Pd; Cristina Massari; Enrico Scoppola (Pd); Giuseppe Calendino e Massimiliano Petrassi.

A presiedere la Commissione Pari opportunità sarà Stefania De Angelis, la vice Adriana Glori. I commissari: Sara Martorano; Gianluca Loffredi; Valeria Borgioni; Marco Ottaviani ed Elisamarzia Vitaliano.

si prende la presidenza della Commissione Trasparenza