Il municipio grillino contro il Comune: bocciato il centro di raccolta a Roma nord

Grillini contro grillini. Il Municipio XV, a guida M5s, si mette di traverso e costringe il Comune a ripensare alla collocazione del centro di raccolta Ama a Roma nord: il parlamentino di via Flaminia ha infatti bocciato l’idea dell’isola ecologica alla Cerquetta.

Il Municipio XV dice no al centro di raccolta alla Cerquetta

Un no alla forzatura del Campidoglio. Sì perchè, se non è in discussione l’utilità di avere un ulteriore centro di raccolta nel municipio più vasto di Roma, il Quindicesimo già da tempo aveva indicato le aree in cui realizzare le isole ecologiche: il terreno alla Cerquetta, davanti alla scuola Amaldi, non era tra quelle. In lista un lotto tra Grottarossa e Saxa Rubra; Tor di Quinto e l’area di Cesano-Osteria Nuova in cui il Comune ha calato invece l’impianto di compostaggio.

Il municipio grillino boccia il Comune

Così è arrivata la bocciatura. “La zona in questione è interessata da diverse convenzioni urbanistiche e manca in molti casi di importanti servizi: strade, illuminazione pubblica non ancora acquisita a patrimonio comunale, assenza di aree verdi e lotti in stato di abbandono e degrado manutenuti solo grazie all'opera di alcuni residenti volontari che da anni sosteniamo e aiutiamo” - ha scritto in una nota il gruppo del Pd in XV sottolineando come da tempo la Cerquetta denunci la mancata attuazione delle convenzioni e la realizzazione delle opere a scomputo.

La Lega: “Su centri raccolta Ama ennesimo pasticcio Raggi”

“La delibera capitolina per la realizzazione di nuove isole ecologiche è l’ennesimo pasticcio della Giunta Raggi sul tema dei rifiuti a Roma”. Quella del centro di raccolta Ama alla Cerquetta “è una scelta sbagliata, priva di qualunque logica, che respingiamo con fermezza al mittente” - ha commentato il consigliere della Lega, Giuseppe Mocci, chiedendo al Comune di depennare dagli impianti da realizzare anche quello di compostaggio a Cesano.

La completa riapertura del centro di raccolta Ama

E se sull’isola ecologica alla Cerquetta è scontro, c’è invece unanimità di intenti per la riapertura del centro di raccolta esistente in zona Olgiata-La Storta: chiuso nel 2018 e riaperto dopo mesi solo in modo parziale, per la raccolta degli sfalci e delle potature.

Il Consiglio del Municipio XV, con il documento votato, presentato dal Pd ma modificato e firmato da tutte le forze politiche, ha ribadito la richiesta del completo ripristino del servizio anche per quanto riguarda rifiuti ingombranti e particolari.

“La riapertura del Centro di Raccolta, fortemente voluto da questo assessorato municipale, è stata confermata dall'Assessore Capitolino ai Rifiuti, Katia Ziantoni” - ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente del XV, Pasquale Annunziata. “Il centro richiederà un intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e ottimizzazione dell'area al fine di poter essere riaperto in tutta sicurezza come un vero centro di raccolta per gli ingombranti, elettrodomestici, RAEE, pile esauste a disposizione del territorio. Ad inizio novembre è stata predisposta una proposta di delibera per alcune aree del Comune di Roma che hanno superato il vaglio tecnico dell'Urbanistica, tra queste è presente anche l’area nel quartiere della Cerquetta, ma - assicura il titolare all’Ambiente di Roma nord - la stessa verrà eliminata dalla lista”.