Il Municipio XV approva il bilancio. 15 milioni di euro per il territorio

Il Municipio XV ha approvato il bilancio. “Nonostante le difficoltà di disponibilità di cassa dovute alla mancanza di erogazione dei fondi da parte del Governo per sopperire all’aumento dei costi dell’energia, e all’esenzione sull’Imu, il Bilancio di questo Municipio è da due anni in costante crescita. Per il terzo anno consecutivo - ha sottolineato il presidente, Daniele Torquati - aumentano i fondi a disposizione nella spesa corrente che per il 2024 risultano essere oltre 15 milioni di euro, ai quali, come sempre, nel corso dell’anno si aggiungeranno ulteriori somme che arriveranno grazie ai fondi giubilari e verranno destinati alla manutenzione del verde e delle strade”.

Il bilancio del Municipio XV

Aumento complessivo di oltre un milione per le politiche sociali. “Per la prima volta nella storia di questo municipio - ha proseguito il minisindaco - possiamo contare sulla copertura completa del Servizio di assistenza domiciliare indiretta (SAISH). Una tutela nei confronti delle famiglie delle persone con disabilità che vivono da sempre, e nella quotidianità, una condizione di estrema precarietà e che dimostra come la lotta alle disuguaglianze sia sempre stata per noi una priorità”.

Fondi anche per le attività destinate alle politiche di genere, “attivando per la prima volta un capitolo di spesa mai utilizzato e abbiamo colmato attraverso spostamenti di somme alcune lacune come nel caso delle politiche culturali e della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per i quali abbiamo aggiunto ulteriori fondi a quelli già previsti”.

La critica del M5s

Critico il M5s. “Quello che è arrivato all’esame del XV municipio è un bilancio senza anima. Un documento con le caselle per l’essenziale (sociale, scuola, nidi, verde, LLPP, giovani, sport e cultura) da riempire per il prossimo anno con i fondi che elargirà il governo dopo l’approvazione del bilancio dello Stato. Grande assente: il commercio” ha commentato la consigliera grillina Irene Badaracco. “Il municipio XV è diventato un mero passacarte. Torquati ha dovuto approvare un bilancio che non ha nulla di quello che ha raccontato anzi sconfessa tante ‘battaglie’ di facciata dietro le quali si è costruito un ruolo da protagonista come per il No al biodigestore, appunto.Nulla per la bonifica della discarica abusiva in Via del Baiardo, intervento che ha portato in Giunta municipale ma del quale l’Assessore Ribera rispondendo a un mio interpello in commissione bilancio ammette di essersi pure dimenticato. Nessun finanziamento per la pista ciclopedonale Monte Mario - La Giustiniana, inserita nel P.U.M.S. dalla Giunta Raggi definanziata da Gualtieri: Torquati boccia il documento che abbiamo protocollato per realizzarla dopo aver appreso della decisione in Campidoglio di dare priorità ad altro. E poi, l’incomprensibile retromarcia sul programma per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nell’A.C.R.U. Giustiniana VIII, siglato con il voto all’unanimità del Consiglio del municipio il 31 gennaio 2023, con la bocciatura dell’ordine del giorno del M5S con il quale chiedevamo il finanziamento degli interventi per la realizzazione della rete idrica potabile; opere di urbanizzazione primaria (fogne e acqua) per le quali l’Italia è da anni sotto procedura d’infrazione da parte dell’Europa e addirittura si è nominato infruttuosamente un Commissario. Da destra al Pd - conclude Badaracco - soffia un vento di decentramento che lascia in bocca il sapore amaro di un progressismo e inesorabile commissariamento della Capitale che svuota di significato ogni processo democratico e toglie potere elettorale ai territori”.