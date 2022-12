Da Prima Porta a Vigna Clara: il Campidoglio consegna 76 aree al Municipio XV

Il Municipio XV acquisisce 76 aree tra parchi, piazze, strade e spartitraffico. Con la formalizzazione del passaggio delle competenze si completa l'attuazione del piano di decentramento amministrativo per la gestione delle aree verdi sotto i 20.000 mq, come previsto da una delibera della Giunta capitolina del dicembre 2021.

Le aree che passano dal Comune al Municipio XV

Tra le aree assegnate, queste le più significative per estensione: via Marino Dalmonte, via Antonio Labranca, via delle Galline Bianche, Comprensorio La Valchetta, Comprensorio Villa Rubra, Saxa Rubra-nodo di scambio, via Due Ponti, Parco Antonio De Viti De Marco, via Cortina D'Ampezzo, Parco Alessandro Tassoni, Parco Atleti Azzurri d'Italia - Parco della Maratona, Parco della Farnesina (Parco Volpi) Parco Via Issel-Via Alessandro Fleming, Viale Tor di Quinto-svincoli e via della Macchia della Farnesina.

Passano al XV 76 aree verdi da Prima Porta a Vigna Clara

"Con questo passaggio, con cui consegniamo al Municipio XV 76 aree verdi per un'estensione complessiva di 290.662 metri quadri, con una dotazione finanziaria annua di circa 500 mila euro, portiamo a conclusione nei tempi previsti il piano di decentramento in tutti i Municipi. Un piano - ha sottolineato l’assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi - che ha comportato l'assegnazione di 1.100 aree per un'estensione di oltre 4,4 milioni di metri quadri complessivi e un investimento di circa 9 milioni di euro. Tutti i passaggi, inoltre, prevedono un accompagnamento tecnico-amministrativo. Un lavoro estremamente complesso, giunto a compimento grazie al lavoro congiunto con gli Assessori al Decentramento Andrea Catarci e al Patrimonio Tobia Zevi, con il Dipartimento Tutela Ambiente i presidenti e gli uffici municipali cui va il mio ringraziamento. Questa Amministrazione crede fermamente nell'efficacia delle politiche di decentramento di poteri e risorse che, insieme ad azioni di semplificazione e razionalizzazione delle competenze amministrative consente, anche attraverso l'aumento delle stazioni appaltanti, di avere una cura di prossimità efficace e ben programmata".

"Con il Municipio XV concludiamo, entro un anno esatto dall'approvazione in giunta della delibera, il piano di decentramento amministrativo con il quale l'Amministrazione ha voluto dare impulso alla gestione di prossimità delle aree verdi contestualmente al trasferimento di risorse economiche dal centro ai Municipi. Un sentito ringraziamento va agli assessori Alfonsi e Zevi per il prezioso lavoro di squadra che ha condotto al raggiungimento dell'obiettivo. È fondamentale - ha aggiunto Andrea Catarci, assessore al Decentramento - che i miglioramenti e la razionalizzazione della macchina politico-amministrativa di Roma Capitale passino dalla valorizzazione degli Enti di prossimità guardando al più ampio traguardo di riscrittura dell'attuale Regolamento del Decentramento il cui testo è stato già avviato alla Consulta dei Presidenti verso il successivo iter istituzionale".

Il minisindaco di Roma nord: "Ora programmazione seria e capillare"

“Questo passaggio permetterà una loro migliore gestione e quindi una maggiore fruibilità dei cittadini di Roma. Un lavoro di squadra, in linea con la città dei 15 minuti voluta dal Sindaco Roberto Gualtieri, che sta dando e darà molte soddisfazioni" - ne è certo Tobia Zevi, assessore al Patrimonio. “Le aree consegnate - ha sottolineato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - interessano gran parte dei nostri quartieri, tutte zone su cui da ora dovremo proseguire a lavorare con maggiore responsabilità, con una programmazione seria e capillare e sempre a favore della nostra comunità. Un'assunzione di responsabilità e un grande segnale pervenuto dai municipi per cui ora confidiamo che, con un ulteriore sforzo dell'amministrazione comunale, lo stesso percorso prosegua con il decentramento dei dipendenti all'interno degli stessi municipi".