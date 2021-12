Il municipio XV dice sì al bilancio 2022-2024: “Impegno è utilizzare tutti i fondi a disposizione”

Il municipio XV ha approvato il bilancio delle annualità 2022-2024 che nel complesso stanzia una spesa corrente per circa 5,280 miliardi di euro. Rispetto al previsionale del 2021 comprende 2 milioni di euro in più per i Municipi.

Il Municipio XV dice sì al Bilancio 2022-2024

L’obiettivo dichiarato dal Quindicesimo sarà quello di monitorare con scadenza regolare gli impegni di spesa, “affinché tutti i fondi siano utilizzati” - hanno sottolineato il presidente Daniele Torquati e l’assessore al bilancio, Alessandro Cozza.

“Un segnale importante che consentirà a questo Municipio di impiegare i fondi disponibili per le esigenze del territorio, come la messa in sicurezza delle strade, la riqualificazione delle scuole e il miglioramento dei servizi di assistenza alle persone” - hanno sottolineato i capigruppo di maggioranza Claudio Marinali (Pd), Sara Martorano (Lista Civica), Giovanni Forti (Sce) e Alfonso Rago (Rf).

Bilancio, attenzione alle politiche sociali: "Riduciamo liste attesa"

In particolar modo, relativamente alle politiche sociali, l’impegno è quello di intervenire per ridurre le liste di attesa di tutte quelle persone che attendono da anni di poter usufruire dei servizi. “La seduta del consiglio municipale è stata un'ulteriore occasione per confermare l'esigenza di proseguire sul tema del decentramento amministrativo, percorso che - concludono dal centrosinistra - dovrebbe necessariamente passare anche dall'istituzione di ragionerie a carattere municipale e non più centralizzate".