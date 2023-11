Roma nord ostaggio del traffico reclama anello ferroviario e metro C

Accelerare sul trasporto pubblico per liberare un intero quadrante della città dal traffico. Roma nord torna a reclamare la realizzazione della metro C fino a La Giustiniana e la chiusura dell’anello ferroviario. Lo fa il minisindaco Daniele Torquati a margine della riapertura di Corso Francia, una delle principali arterie del territorio rimasta chiusa per oltre 48 ore a causa di una perdita che ha causato il collasso del manto stradale.

Roma nord vuole la chiusura dell’anello ferroviario

“Il traffico di questi giorni ha fornito a tutti l’esempio tangibile per cui deve essere un obbligo investire sul trasporto pubblico ed in particolare nelle vertenze territoriali. Per quanto ci riguarda non ce ne ricordiamo solo oggi, ma proprio perché sono anni che lo sosteniamo ora abbiamo l'opportunità di rilanciare questo bisogno” ha scritto il minisindaco in una nota. Tra i progetti che il Municipio XV attende ci sono il raddoppio della linea Vigna Clara – Valle Aurelia con la chiusura dell’anello ferroviario e i lavori della Metro C fino a La Giustiniana. “Non sono più un lusso ma una necessità”, ha detto il presidente chiedendo al governo di rifinanziare l’intervento per la chiusura dell’anello ferroviario, stralciato dalla rimodulazione dei fondi del Pnrr voluta dal ministro Salvini.

I privati per realizzare la metro C

“È altrettanto necessario che Roma Capitale tratti l'argomento della linea metro C da Farnesina a La Giustiniana” ha aggiunto Torquati. Nell’ottobre scorso il parlamentino del Quindicesimo ha votato un documento per chiedere di coinvolgere anche i privati nella realizzazione della metropolitana valutando il project financing come strumento complementare per il completamento, in tempi brevi, della tratta C2.

“Non ci deve spaventare l’idea che si parli di obiettivi a lungo termine, tutt’altro: mettersi a disposizione di un territorio significa lavorare per il bene di una comunità, indipendentemente dal fatto che gli amministratori attuali possano poi vedere realizzate le opere. Siamo qui per gestire l’attuale, ma anche per progettare il futuro. Per questo - ha concluso Torquati - su questi temi andremo avanti senza esitazione”.