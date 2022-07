C'è da pulire la strada, ma i cittadini non spostano le auto: piovono multe a Roma Nord

Scarsa informazione o cittadini distratti? La pulizia meccanizzata delle strade nel XV municipio al centro delle polemiche tra maggioranza ed opposizione, con quest’ultima che ne chiede l’immediata sospensione. Il motivo sarebbe quello riguardante i disagi vissuti dei cittadini, molti dei quali hanno visto le loro automobili rimosse, e ovviamente multate, per permettere la pulizia delle strade interessate dagli interventi.

Il XV Municipio ha avviato dall’inizio di luglio la pulizia meccanizzata delle strade. Ogni settimana, sul sito web ufficiale, vengono comunicate le vie che verranno interessate dalle operazioni. Questo comporta avere le strade sgombere dalle auto, per permettere il passaggio ed il lavoro dei mezzi dell’Ama. Sin dall’avvio di questa sperimentazione, molti cittadini, per svariati motivi, non hanno spostato le loro auto nei giorni prestabiliti, ritrovandosi quindi a pagare delle multe piuttosto salate.

Chiesta la sospensione del servizio

“Chiediamo al Municipio XV di sospendere immediatamente la pulizia meccanizzata delle strade” hanno scritto in una nota i consiglieri del Municipio XV, Marco Ottaviani e Adriana Glori di Fratelli d’Italia. Una richiesta, spiegano, avvenuta “a seguito della valanga di multe che sta colpendo i cittadini, che lamentano lo scarso preavviso con il quale sarebbe stata annunciata l’iniziativa promossa a gran voce dalla Sinistra e da Italia Viva. Avevamo detto – hanno spiegato - che da questa cosa sarebbe nato proprio il problema che poi si è verificato e che ha portato alla rimozione forzata dei veicoli e all’attribuzione di numerose multe a scapito dei cittadini”.

Sulla stessa linea anche Stefano Erbaggi, dell’esecutivo romano di Fdi : “Il comune di Roma e il Municipio XV pensano di fare cassa alle spalle dei cittadini? Non in questo modo. La programmazione di iniziative come questa va eseguita con largo anticipo, fornendo ai cittadini alternative valide per il posteggio delle auto dei residenti che, per forza di cose, non possono magicamente scomparire dalle strade”.

La posizione dell’amministrazione municipale

Difende la sperimentazione il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati. “L’avvio di questa nuova pianificazione di pulizia e lavaggio dei nostri quartieri è il tentativo di ripristinare una buona pratica svolta l’ultima volta nel 2016 nel corso della nostra precedente amministrazione, per restituire ai cittadini un segno di normalità – ha scritto Torquati in una nota – in questi giorni, però, abbiamo riscontrato alcuni problemi nello spazzamento a causa delle automobili parcheggiate in divieto di sosta, nonostante gli avvisi apposti nei giorni precedenti. Atteso che anche la cittadinanza deve ricominciare ad abituarsi alle buone pratiche, la nostra Polizia Locale ha elevato delle multe”.

Secondo Torquati, Fratelli d’Italia non starebbe tenendo un atteggiamento responsabile: “Ci dispiace rilevare che alcuni gruppi di opposizione di questa amministrazione si siano lamentati per le contravvenzioni, fino al punto di chiedere la sospensione immediata del servizio di pulizia. Chiedo loro uno sforzo di responsabilità – ha continuato Torquati - di non abbandonarsi a polemiche sterili parlando alla pancia dei cittadini ma di aiutarci nella sensibilizzazione per recuperare le buone norme di comportamento al pari di tutte le altre capitali europee”.