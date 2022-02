L'azione di sabotaggio contro 18 mezzi Ama a Roma nord

Vandali scatenati a Roma nord dove lo scorso fine settimana ignoti si sono introdotti nella sede di zona dell’Ama a Tor di Quinto danneggiando i mezzi della municipalizzata che questa mattina sarebbero dovuti uscire come di consueto per i giri di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade. Niente da fare.

Tor di Quinto: danneggiati 18 mezzi Ama

Per i lavoratori di Ama la settimana si è aperta con un’amara sorpresa: ben 18 i mezzi danneggiati, per tutti almeno due gomme squarciate, qualcuno addirittura con tutte e quattro fuori uso.

Così la mattinata è trascorsa con gli operatori di Ama impegnati in una sorta di pit stop continuo per provvedere al cambio gomme e rimettere in piena funzione i mezzi necessari ad assicurare i servizi sul territorio.

Mezzi Ama danneggiati: “sabotaggio” a Roma nord

“Un’azione di sabotaggio” - tuona l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera, che ha voluto ringraziare il personale della municipalizzata per il grande impegno dimostrato. Una corsa contro il tempo che ha evitato pesanti ripercussioni su raccolta dei rifiuti e pulizia.

Resta l’ignobile gesto ai danni dei mezzi Ama e della collettività. “Gli operatori hanno trovato i mezzi con le gomme lacerate ma nonostante questo ringrazio tutta l'Ama del XV Municipio che sta continuando a garantire il servizio con regolarità. Condanno fortemente l'azione che tende a minare il lavoro dell'azienda” - ha detto Ribera.

Danni ai mezzi Ama: denuncia contro ignoti

Sul danneggiamento dei 18 mezzi Ama a Tor di Quinto è stata presentata formale denuncia ai carabinieri di zona. A loro il compito di rintracciare i responsabili.

I danneggiamenti ai mezzi Ama

Non è la prima volta che a Roma nord i mezzi di Ama vengono danneggiati o distrutti. Nel novembre scorso un incendio nel deposito di via Cassia, con le cause ancora da accertare, aveva coinvolto e messo fuori uso un mezzo a vasca, un furgone e una spazzatrice. A luglio l’Euro follia a Montesacro con le spazzatrici di via Maiella danneggiate, e quindi l’indomani rimaste ai box, in seguito ai festeggiamenti per la vittoria dell’Italia.