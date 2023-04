Intorno a stazione Vigna Clara non si parcheggia

Divieto di sosta su ambo i lati e senso unico alternato regolato da movieri in via Monterosi, al Fleming. Nelle strada adiacente alla stazione Vigna Clara iniziano i lavori di manutenzione stradale per il ripristino della pavimentazione: gli interventi si svolgeranno da martedì 11 e fino al 14 aprile, nel tratto tra Via Flaminia e Via Valdagno.

Lavori stradali a via Monterosi

“I lavori, che avrebbero dovuto svolgersi nei mesi scorsi, sono stati rimandati affinché - spiegano il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi - potessimo concordare con RFI ulteriori interventi più complessi riguardanti la sistemazione delle aree adiacenti la stazione di Vigna Clara e la realizzazione di nuovi parcheggi. Considerata però la complessità del cantiere, che richiede una progettazione ancora più approfondita, procederemo intanto alla riasfaltatura della strada.Grazie agli Uffici del Municipio XV che stanno seguendo da vicino tutta la programmazione e alla nostra Polizia Locale per il supporto.”

Il progetto che fa discutere

Via Monterosi è la stessa via dalla quale nasce la protesta contro la ferrovia sopraelevata prevista nell’ambito del progetto della chiusura dell’anello ferroviario. Treni a otto metri di altezza davanti alle finestre della Roma bene.