Stop a buche e avvallamenti: partono i lavori sulla ciclabile di Roma nord

Avvallamenti nel bel mezzo del tracciato, buche tanto profonde da risultare pericolose per ciclisti, corridori e pattinatori. Da qui le numerose segnalazioni sulle cattive condizioni della pista ciclabile di Roma nord, quella che va da Castel Giubileo a Ponte Milvio, e la richiesta di sportivi e cittadini di un intervento per ripristinare sicurezza e piena fruibilità del tracciato.

La pista ciclabile tra Castel Giubileo e Ponte Milvio

“Buche, crepe larghe tre centimetri che rendono la viabilità rischiosa per biciclette e monopattini in transito”, aveva scritto il Municipio XV al Campidoglio chiedendo di effettuare un sopralluogo per valutare gli interventi di ripristino della sicurezza.

I lavori di messa in sicurezza

Così ad un mese e mezzo dalla nota inviata da via Flaminia al Gabinetto del Sindaco sulla ciclabile lungo il Tevere sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale. Mezzi e uomini al lavoro sui tratti maggiormente interessati dagli ammaloramenti.

“Gli interventi, che salvo condizioni meteo avverse si concluderanno entro tre giorni lavorativi, - ha fatto sapere il presidente del Quindicesimo, Daniele Torquati - riguarderanno in tutto 2.350 metri lineari e a seconda dei tratti interessati potranno prevedere la chiusura della pista ciclabile solo per il tempo necessario al completamento degli stessi”. Il cantiere prevede anche la rimozione delle panchine deteriorate.

“La riqualificazione delle piste ciclopedonali è una parte importante dei cantieri che stiamo portando avanti nella città – commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini -. Non solo Viabilità Principale, ma anche le strade più piccole si avvalgono del prezioso lavoro del Csimu. Da inizio mandato stiamo intervenendo sui 42 chilometri della Regina Ciclarum e su tutte le piste cittadine che necessitano di interventi. Specialmente con l’arrivo della primavera e dell’incremento dei flussi turistici – conclude Segnalini - stiamo provvedendo a una corretta funzionalità dei percorsi ciclopedonali”.

La storica ciclabile di Roma nord

Una ciclabile storica, nata oltre trent’anni fa in occasione dei Mondiali di Italia 90, rimessa in sesto nella primavera di due anni fa con un intervento di riqualificazione ordinato dal Campidoglio guidato da Virginia Raggi. Un tracciato per anni in estrema sofferenza tra scarsa manutenzione, ostacoli e pericoli lungo il percorso: tanto ammalorato che sul finire del 2017 per mesi è stato chiuso al transito di bici e pedoni.