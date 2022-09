Lavori nelle scuole del XV Municipio, il report all'avvio del nuovo anno scolastico

35 edifici interessati su 53 totali. 55 cantieri avviati di cui 36 già terminati e 19 in corso, con altri 26 appalti programmati sul breve e medio periodo. Il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati, insieme all’assessora alla scuola, Tatiana Marchisio, e ai lavori pubblici, Luigia Chirizzi, ha fatto il punto sui lavori estivi effettuati, durante l’estate, sul territorio del quindicesimo. Uno sforzo suddiviso tra 19 istituti comprensivi (molti dei quali hanno più sedi), 10 scuole dell’infanzia e 6 asili nido.

“Una programmazione che ha ripreso vecchi appalti mai avviati e tenuto conto delle nuove esigenze – ha spiegato, in una nota, il presidente, Daniele Torquati - con gli interventi che dove necessario hanno riguardato l’adeguamento antincendio, dell’impianto elettrico e idrico, sostituzioni di infissi interni e esterni, tinteggiatura interna ed esterna dei locali, riparazioni di perdite di impianti termici, infiltrazioni di acqua, umidità e sistemazione delle coperture e dei tetti”.

A questi lavori, si aggiungono le riqualificazioni esterne che, per alcuni istituti, “hanno riguardato la sistemazione delle aree gioco, ripavimentazione dei marciapiedi, sostituzioni di recinzioni e muretti, pavimenti antitrauma. Un impegno non facile portato avanti nonostante la difficoltà di reperimento delle materie prime e l’aumento dei costi dovuti alla crisi internazionale, che inevitabilmente si ripercuote anche sul lavoro dei piccoli e grandi comuni”. Un problema che nel XV municipio si è già fatto sentire più volte, come accaduto per l’installazione delle barriere anti cinghiali e per i lavori di largo Borghi, a Prima Porta.

Gli istituti comprensivi coinvolti

IC Nitti: nel plesso Mengotti, sono terminati i lavori di adeguamento antincendio e il rifacimento della palestra sono in corso i lavori per la sostituzione degli infissi interni ed esterni. Nel plesso Ferrante Aporti si sta completando il rifacimento della copertura e della palestra.

IC Petrassi: sono in corso i lavori di adeguamento antincendio e il rifacimento dell’impianto elettrico nei plessi Maratona e Malvano, mentre per quest’ultimo sono già stati sostituiti gli infissi dei bagni.

IC Parco di Veio: presso il plesso Morro Reatino è stato sostituito l’impianto idrico della cucina. Si procede invece per la sostituzione del quadro elettrico generale presso il plesso principale.

IC Cassia 18.700: nel plesso Soglian, terminate le riparazioni delle perdite dell’impianto termico nelle aule e nei bagni, così come le infiltrazioni d’acqua dalla copertura. È stato sostituito l’impianto idrico della cucina e sono stati ritinteggiati tutti gli ambienti. Nel plesso Amaldi, invece, sono in corso i lavori di adeguamento antiincendio.

IC La Giustiniana: nel plesso di via Silla, si procede con la sistemazione dell’area esterna e la sostituzione degli infissi. In quello di Rocco Santoliquido, continuano i lavori di adeguamento antincendio.

IC Enzo Biagi: in corso i lavori di adeguamento antincendio.

IC Baccano: ancora in corso i lavori di adeguamento antincendio nei plessi di Baccano 10 e 38.

IC Lucio Fontana: terminata la ristrutturazione dei bagni della palestra nel plesso di Largo Castelpietro, continua la riqualificazione nel plesso di via Valle Vescovio.

IC Karol Wojtyla: terminati i lavori di adeguamento antincendio nel plesso Borghi

IC Vibio Mariano: terminati i lavori di adeguamento antincendio nel plesso di San Godenzo.

IC Cassia 1694: nel plesso di Isola Farnese, è stato completato il rifacimento della copertura in resina.

Le scuole dell’infanzia

La Mimosa: terminati tutti i lavori previsti. Sono state rifatte le facciate, tinteggiati i locali interni e i lavori di adeguamento antincendio.

L. Angelini: è stato posizionato un nuovo gazebo e riqualificata l’area esterna. Sono in corso i lavori di sostituzione della recinzione e due cancelli per l’ingresso.

Peter Pan: finiti i lavori di tinteggiatura interna dei locali, si procede con il rifacimento delle facciate.

Arcobaleno: chiusi i cantieri per il rifacimento dell’impianto idrico della cucina, quest’ultima dotata anche di una nuova pavimentazione.

Interventi di minore importanza sono stati portati a termine anche in altre scuole dell’infanzia del territorio.

Asili nido

Bellagio: sono stati montati nuovi condizionatori.

Galline Bianche sono stati rimossi i gazebo fatiscenti e posizionati di nuovi.

Farnesina: completato il rifacimento totale e l’impermeabilizzazione della copertura.

Filastrocca Alegra: in corso il rifacimento dell’area esterna.

Mago di Oz: continuano i lavori di sostituzione delle recinzioni.

Nei prossimi mesi, infine, il XV Municipio ha previsto altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole, secondo un preciso cronoprogramma, per un totale di 26 appalti. Si tratta, soprattutto, di lavori di adeguamento antincendio e di sistemazione delle aree esterne.