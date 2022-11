Una settimana di lavori sulla Flaminia: è allerta traffico da bollino rosso

Una settimana di lavori su via Flaminia. Dal 16 al 22 novembre nel tratto compreso tra il cavalcavia verso via Due Ponti e il civico 858, in direzione del Grande Raccordo Anulare, modifiche alla viabilità per consentire alcuni interventi urgenti di Acea Ato 2 necessari al risanamento fognario della zona.

Una settimana di lavori sulla Flaminia

"Per evitare la chiusura completa della strada, il traffico sarà deviato su una corsia alternativa ricavata dallo spartitraffico che Acea Ato 2 sta realizzando in questi giorni. Sempre in quel tratto rimarrà chiusa al traffico anche la corsia per l'inversione di marcia" - ha spiegato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Un intervento pianificato in considerazione della sospensione delle partite del campionato di serie A all'Olimpico e prima del periodo natalizio. "Comprendiamo il grande disagio che questo tipo di interventi su strade ad alta percorrenza possono arrecare ed è per questo che le operazioni sono state programmate in questo periodo, durante la sospensione delle partite di serie A per il campionato mondiale di calcio e prima del periodo natalizio. Ringrazio Acea Ato 2 e Polizia Locale per la seria collaborazione con il Municipio nella programmazione del cantiere e confido nella piena collaborazione della cittadinanza".

Flaminia, allerta traffico da bollino rosso

Sulla Flaminia in direzione GRA si viaggerà dunque a rilento. Possibili i disagi in uscita dalla città, soprattutto nelle ore di punta con la consolare quotidianamente percorsa da migliaia di automobilisti in rientro nella periferia nord di Roma e nei comuni limitrofi alla città. Possibili rallentamenti anche per le linee Atac e Cotral dirette verso il capolinea di Saxa Rubra.