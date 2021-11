La Flaminia torna scorrevole: lavori conclusi con dieci giorni di anticipo

Il traffico sulla via Flaminia torna a scorrere senza intoppi. Si sono conclusi con dieci giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale i lavori per il consolidamento del costone pericolante che avevano comportato il restringimento della consolare, all’altezza del Grande Raccordo Anulare in direzione Roma.

Flaminia, cantiere concluso con dieci giorni di anticpo

“Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della parete rocciosa del tratto di Via Flaminia compreso tra i km 11,700 e 11,200 in direzione Roma, sono terminate e l’intera carreggiata è stata riaperta al traffico” - ha fatto sapere il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Una buona notizia per chi ogni giorno, dai quartieri più a nord di Roma e dai comuni limitrofi, percorre quel tratto di strada verso il centro. Si perchè quel cantiere aveva trasformato parte del Grande Raccordo Anulare, i tratti in prossimità dell’uscita di Labaro, il Viadotto Giubileo del 2000 e chilometri di Flaminia in ingresso alla città in un vero e proprio tappeto di automobili. Lo stesso per le vie di Labaro, quelle utilizzate come percorso alternativo per prendere via di Quarto Peperino e via Carlo Angela per raggiungere la Flaminia lasciandosi alle spalle il cantiere.

La messa in sicurezza del costone pericolante della Flaminia

“I lavori, avviati lo scorso 27 settembre con grosse ripercussioni sulla viabilità e disagi alla cittadinanza a causa del restringimento h24 della carreggiata, in una prima fase - ha ricordato Torquati - avevano riguardato la pulizia dell’area, il disgaggio dei massi instabili e la posa delle reti in aderenza e paramassi. Nella seconda fase invece, avviata dopo il nostro insediamento e dopo aver concordato con i vertici Anas che i transennamenti mobili venissero apposti in una fascia oraria limitata e meno influente sulla viabilità, sono stati effettuati il rafforzamento della scarpata, anche tramite chiodature, e l’installazione di funi in aderenza per il rafforzamento della rete. Grazie ad Anas per il lavoro svolto e per aver provveduto all’incremento del personale coinvolto, solo così è stato possibile terminare i lavori e ripristinare la circolazione con dieci giorni di anticipo. La salvaguardia dei nostri territori e la tutela della cittadinanza - ha concluso il minisindaco del Roma Nord - restano una priorità per la nostra amministrazione municipale che anche in questo caso, seppur per una viabilità non di sua competenza, ha fatto come sempre la sua parte”.