Lavori su Flaminia e Cassia bis. Tutto sui cantieri

Lavori in programma sulle arterie principali di Roma nord. Anas ha comunicato la chiusura al traffico di via Flaminia nel tratto compreso tra l’ingresso principale del cimitero di Prima Porta e Saxa Rubra. Stop al transito dei veicoli “su tratti saltuari in entrambe le carreggiate” per il rifacimento dell’impianto di illuminazione sul viadotto del Giubileo. A chiudere saranno le corsie di sorpasso. Il cantiere è in programma da lunedì 12 febbraio fino al 20, nella fascia oraria dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo esclusi i giorni festivi.

Lavori sulla Cassia bis

Lavori per la posa del cavo di fibra ottica sulla Cassia bis. Il cantiere interesserà la Veientana direzione Roma. Previsto il restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di destra. Vigerà anche il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità sarà abbassato a 60 chilometri orari. Cantiere fino al 23 febbraio, sempre in fascia notturna dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo.