Tre settimane di lavori sulla Cassia bis

Ancora lavori sulla Cassia bis. Dalla scorsa notte sull’arteria di Roma nord è stato avviato un nuovo cantiere per la sostituzione delle vecchie barriere stradali bordo laterale. I lavori, che al fine di limitare i disagi si svolgono in orario notturno dalle 21.00 alle 6.00, dureranno circa tre settimane e interesseranno la rampa di accesso al Grande Raccordo Anulare direzione Aurelia e la rampa di collegamento con l’Ospedale Sant’Andrea.

Quanto dureranno i lavori sulla Cassia bis

Successivamente si procederà alla sostituzione delle rimanenti barriere delle rampe di accesso e di uscita dal Gra, “interventi per i quali Anas - ha fatto sapere il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - ha garantito di limitare al minimo il cantiere in orario diurno, inevitabile per alcune fasi di adeguamento dei cordoli delle barriere stradali bordo ponte, e per cui darà comunicazione delle tempistiche nelle prossime settimane. Certo come sempre che la concertazione tra enti sia indispensabile a garantire la tutela dei nostri territori, oltre che a ridurre il più possibile i disagi per la cittadinanza, e rendendoci sempre disponibili a collaborare per la gestione degli interventi sul nostro territorio, - ha concluso il minisindaco - ringrazio Anas per aver condiviso con il Municipio la programmazione del cantiere e per aver previsto le attività in orario notturno”.